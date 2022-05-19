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Российские пранкеры разыграли Джорджа Буша - РИА Новости, 19.05.2022
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Российские пранкеры разыграли Джорджа Буша
Российские пранкеры разыграли Джорджа Буша - РИА Новости, 19.05.2022
Российские пранкеры разыграли Джорджа Буша
Экс-президент США Джордж Буш-младший поверил, что пранкеры Вован и Лексус - герои Украины, сбившие много российских самолетов, и заявил, что гордится ими. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:14
2022-05-19T16:16
общество
россия
украина
сша
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
джордж буш (младший)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший поверил, что пранкеры Вован и Лексус - герои Украины, сбившие много российских самолетов, и заявил, что гордится ими.Пранкеры Вован и Лексус представили запись разговора с Бушем от имени Владимира Зеленского на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". Несколько неопубликованных фрагментов разговора пранкеры презентуют в новом выпуске авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube в ближайшее время.В финале диалога пранкеры от имени Зеленского попросили Буша поговорить с Вованом и Лексусом, которых представили как героев Украины – пилотов, сбивших множество российских самолётов, и подключились к видеоконференции."Мы боремся за нашу независимость", - сказали они."Я вами очень горжусь", - заявил Буш.Затем пранкеры по-русски обратились к Бушу, процитировав знаменитый фрагмент из фильма "Брат-2" Алексея Балабанова: "Вот скажи мне, американец, в чем сила?"."Я вижу ваш пыл, когда вы сопротивляетесь России. Продолжайте бороться с русскими. Правда с вами и Зеленским. Я сказал ему, что он как Уинстон Черчилль", - сказал Буш-младший.Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями правительства РФ.Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.
https://ria.ru/20220324/prank-1779936160.html
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общество, россия, украина, сша, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), джордж буш (младший)
16:14 19.05.2022 (обновлено: 16:16 19.05.2022)
 
Российские пранкеры разыграли Джорджа Буша

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша, представившись героями Украины

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДжордж Буш младший, 43-й президент США
Джордж Буш младший, 43-й президент США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Джордж Буш младший, 43-й президент США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший поверил, что пранкеры Вован и Лексус - герои Украины, сбившие много российских самолетов, и заявил, что гордится ими.
Пранкеры Вован и Лексус представили запись разговора с Бушем от имени Владимира Зеленского на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". Несколько неопубликованных фрагментов разговора пранкеры презентуют в новом выпуске авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube в ближайшее время.
В финале диалога пранкеры от имени Зеленского попросили Буша поговорить с Вованом и Лексусом, которых представили как героев Украины – пилотов, сбивших множество российских самолётов, и подключились к видеоконференции.
"Мы боремся за нашу независимость", - сказали они.
"Я вами очень горжусь", - заявил Буш.
Затем пранкеры по-русски обратились к Бушу, процитировав знаменитый фрагмент из фильма "Брат-2" Алексея Балабанова: "Вот скажи мне, американец, в чем сила?".
"Я вижу ваш пыл, когда вы сопротивляетесь России. Продолжайте бороться с русскими. Правда с вами и Зеленским. Я сказал ему, что он как Уинстон Черчилль", - сказал Буш-младший.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями правительства РФ.
Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.
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4 мая, 18:52Культура
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ОбществоРоссияУкраинаСШАВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Джордж Буш (младший)
 
 
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