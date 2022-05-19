https://ria.ru/20220519/prankery-1789515487.html

Российские пранкеры разыграли Джорджа Буша

Российские пранкеры разыграли Джорджа Буша - РИА Новости, 19.05.2022

Российские пранкеры разыграли Джорджа Буша

Экс-президент США Джордж Буш-младший поверил, что пранкеры Вован и Лексус - герои Украины, сбившие много российских самолетов, и заявил, что гордится ими. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:14

2022-05-19T16:14

2022-05-19T16:16

общество

россия

украина

сша

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

джордж буш (младший)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший поверил, что пранкеры Вован и Лексус - герои Украины, сбившие много российских самолетов, и заявил, что гордится ими.Пранкеры Вован и Лексус представили запись разговора с Бушем от имени Владимира Зеленского на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". Несколько неопубликованных фрагментов разговора пранкеры презентуют в новом выпуске авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube в ближайшее время.В финале диалога пранкеры от имени Зеленского попросили Буша поговорить с Вованом и Лексусом, которых представили как героев Украины – пилотов, сбивших множество российских самолётов, и подключились к видеоконференции."Мы боремся за нашу независимость", - сказали они."Я вами очень горжусь", - заявил Буш.Затем пранкеры по-русски обратились к Бушу, процитировав знаменитый фрагмент из фильма "Брат-2" Алексея Балабанова: "Вот скажи мне, американец, в чем сила?"."Я вижу ваш пыл, когда вы сопротивляетесь России. Продолжайте бороться с русскими. Правда с вами и Зеленским. Я сказал ему, что он как Уинстон Черчилль", - сказал Буш-младший.Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями правительства РФ.Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

https://ria.ru/20220324/prank-1779936160.html

https://ria.ru/20220504/prank-1786866650.html

россия

украина

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, сша, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), джордж буш (младший)