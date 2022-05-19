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Жителям Центральной России пообещали улучшение погоды - РИА Новости, 19.05.2022
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Жителям Центральной России пообещали улучшение погоды
Жителям Центральной России пообещали улучшение погоды - РИА Новости, 19.05.2022
Жителям Центральной России пообещали улучшение погоды
Финал текущей рабочей недели и выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:34
2022-05-19T14:34
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Финал текущей рабочей недели и выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финал недели и предстоящие выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России. Начиная с пятницы и до понедельника включительно, на синоптической карте будет преобладать антициклональная деятельность, что сулит жителям региона относительно погожий характер погод: вероятность осадков станет минимальной, из-за облаков начнет чаще выглядывать солнце, а суточные колебания температуры увеличатся", - сказал Тишковец.Он отметил, что в Москве ночами воздух остынет до нуля - плюс 5 градусов, в дневные часы потеплеет до плюс 12 - плюс 17, что, тем не менее, пока на 3 градуса прохладнее положенного по климатической норме."Так что у москвичей впереди будет 4 дня передышки от непогоды. Однако садоводам и дачникам нужно иметь в виду, что под утро весь этот период на северо-западе, севере и северо-востоке Подмосковья могут быть заморозки до нуля - минус 2 градусов", - добавил синоптик.
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, евгений тишковец, центр "фобос", погода
14:34 19.05.2022
 
Жителям Центральной России пообещали улучшение погоды

Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал улучшение погоды в Центральной России в конце недели

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкШмель на цветке ириса в парке
Шмель на цветке ириса в парке - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Финал текущей рабочей недели и выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Финал недели и предстоящие выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России. Начиная с пятницы и до понедельника включительно, на синоптической карте будет преобладать антициклональная деятельность, что сулит жителям региона относительно погожий характер погод: вероятность осадков станет минимальной, из-за облаков начнет чаще выглядывать солнце, а суточные колебания температуры увеличатся", - сказал Тишковец.
Он отметил, что в Москве ночами воздух остынет до нуля - плюс 5 градусов, в дневные часы потеплеет до плюс 12 - плюс 17, что, тем не менее, пока на 3 градуса прохладнее положенного по климатической норме.
"Так что у москвичей впереди будет 4 дня передышки от непогоды. Однако садоводам и дачникам нужно иметь в виду, что под утро весь этот период на северо-западе, севере и северо-востоке Подмосковья могут быть заморозки до нуля - минус 2 градусов", - добавил синоптик.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Погода
 
 
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