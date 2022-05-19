https://ria.ru/20220519/pogoda-1789475077.html

Жителям Центральной России пообещали улучшение погоды

Жителям Центральной России пообещали улучшение погоды - РИА Новости, 19.05.2022

Жителям Центральной России пообещали улучшение погоды

Финал текущей рабочей недели и выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:34

2022-05-19T14:34

2022-05-19T14:34

общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Финал текущей рабочей недели и выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финал недели и предстоящие выходные ознаменуются улучшением метеоусловий в Центральной России. Начиная с пятницы и до понедельника включительно, на синоптической карте будет преобладать антициклональная деятельность, что сулит жителям региона относительно погожий характер погод: вероятность осадков станет минимальной, из-за облаков начнет чаще выглядывать солнце, а суточные колебания температуры увеличатся", - сказал Тишковец.Он отметил, что в Москве ночами воздух остынет до нуля - плюс 5 градусов, в дневные часы потеплеет до плюс 12 - плюс 17, что, тем не менее, пока на 3 градуса прохладнее положенного по климатической норме."Так что у москвичей впереди будет 4 дня передышки от непогоды. Однако садоводам и дачникам нужно иметь в виду, что под утро весь этот период на северо-западе, севере и северо-востоке Подмосковья могут быть заморозки до нуля - минус 2 градусов", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20220516/leto-1788714865.html

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), россия, евгений тишковец, центр "фобос", погода