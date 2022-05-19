https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789527437.html

Подмосковье увеличило площадь засева на 33 тысячи га в этом году

Подмосковье увеличило площадь засева на 33 тысячи га в этом году - РИА Новости, 19.05.2022

Подмосковье увеличило площадь засева на 33 тысячи га в этом году

Сельхозпроизводители в Московской области в нынешнем году увеличили площадь засева более чем на 33 тысячи гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:47

2022-05-19T16:47

2022-05-19T16:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сельхозпроизводители в Московской области в нынешнем году увеличили площадь засева более чем на 33 тысячи гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора."В этом году сельхозпроизводители увеличили площадь засева более чем на 33 тысячи гектаров. В том числе на 10% под картофель и на 2% под овощи открытого грунта. Планируется, что за два года производство этих культур вырастет на 156 тысяч тонн", - сказано в сообщении.Как отметили в пресс-службе, из-за прохладной погоды в регионе чуть сдвинулись сроки посевной кампании. Однако почти половина плана сева уже выполнена. Подмосковье в 2021 году произвело 674 тысячи тонн овощей, из которых 363 тысячи тонн - картофель. Потребности региона в овощах оцениваются в 900 тысяч тонн в год - 75 тысяч тонн в месяц.Также в Подмосковье планируется увеличить объем сельхозхранилищ, это поможет стабилизировать цены, отметили в пресс-службе. На это запланировано 17 инвестпроектов на 2022-2024 годы, которые позволят увеличить объем хранилищ на 30%.Также губернатор региона Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с аграриями в Талдоме, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Местные сельхозпроизводители рассказали главе области, что Подмосковье - идеальный регион для выращивания картофеля. Это связано с тем, что более прохладный климат защищает картофель от насекомых и позволяет собирать большой урожай."У нас серьезные возможности по выращиванию борщевого набора – морковь, картофель, свекла, капуста. Осенью собирают урожай, и его нужно сохранить в великолепном состоянии до весны. Пятьсот пятьдесят тысяч тонн хранения у нас есть, нужно еще 150-200. Для этого существует федеральная и региональная программы, которые компенсируют часть затрат", - приводят слова губернатора в сообщении.При реализации инвестпроектов по созданию овощехранилищ предусмотрены меры господдержки: льготное кредитование от 1% до 5%, возмещение 25% затрат на создание или модернизацию хранилищ, возмещение 20% капитальных затрат на реконструкцию, а также возмещение до 20% затрат на приобретение сельхозтехники и до 50% затрат на оборудование для производства сельскохозяйственной продукции, ее переработку, предпродажную подготовку и реализацию готовой продукции. Вместе с этим предусмотрены предоставление земельных участков в аренду без торгов, налоговые льготы, ставка налога на прибыль до 1 января 2023 года в 15,5%, освобождение от налога на имущество на срок четыре года, уточнили в сообщении."Кроме того, прорабатывается с банками возможность льготного инвестиционного финансирования типовых проектов строительства картофеле- и овощехранилищ. 5,5 миллиарда рублей выделено на поддержку АПК Подмосковья из федерального и регионального бюджетов. Предусмотрено 27 видов субсидий - в частности, на животноводство, агротехнические работы, производство молока, семеноводство, покупку техники, возмещение процентной ставки по кредитам", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789466404.html

https://ria.ru/20220518/turizm-1789334685.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев