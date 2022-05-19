https://ria.ru/20220519/podderzhka-1789488902.html

Власти Подмосковья поддержат бизнес, работающий по франшизе

Власти Подмосковья поддержат бизнес, работающий по франшизе - РИА Новости, 19.05.2022

Власти Подмосковья поддержат бизнес, работающий по франшизе

Власти Московской области поддержат представителей малого и среднего бизнеса, которые открывают свое дело по договору франшизы, сообщила в Мособлдуме министр... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:15

2022-05-19T15:15

2022-05-19T15:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

бизнес

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Власти Московской области поддержат представителей малого и среднего бизнеса, которые открывают свое дело по договору франшизы, сообщила в Мособлдуме министр инвестиций, науки и промышленности региона Екатерина Зиновьева.Как отметила глава ведомства, бизнес, который открывается по франшизе, более стабилен, доля закрытий таких предприятий в среднем не превышает 10%."Мы посчитали правильным дать возможность предпринимателям воспользоваться успешностью бизнес-модели. Будем субсидировать часть затрат на приобретение оборудования и оплаты аренды помещений", - сказала Зиновьева.Размер субсидии составит до 30% при затратах до 500 тысяч рублей и до 50% при затратах до 1 миллиона рублей, добавила она.

https://ria.ru/20220516/biznes-1788843717.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, бизнес