Рейтинг@Mail.ru
Власти Подмосковья поддержат бизнес, работающий по франшизе - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220519/podderzhka-1789488902.html
Власти Подмосковья поддержат бизнес, работающий по франшизе
Власти Подмосковья поддержат бизнес, работающий по франшизе - РИА Новости, 19.05.2022
Власти Подмосковья поддержат бизнес, работающий по франшизе
Власти Московской области поддержат представителей малого и среднего бизнеса, которые открывают свое дело по договору франшизы, сообщила в Мособлдуме министр... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:15
2022-05-19T15:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745982063_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_ec264119b507cb8eff025cb5fb9733b1.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Власти Московской области поддержат представителей малого и среднего бизнеса, которые открывают свое дело по договору франшизы, сообщила в Мособлдуме министр инвестиций, науки и промышленности региона Екатерина Зиновьева.Как отметила глава ведомства, бизнес, который открывается по франшизе, более стабилен, доля закрытий таких предприятий в среднем не превышает 10%."Мы посчитали правильным дать возможность предпринимателям воспользоваться успешностью бизнес-модели. Будем субсидировать часть затрат на приобретение оборудования и оплаты аренды помещений", - сказала Зиновьева.Размер субсидии составит до 30% при затратах до 500 тысяч рублей и до 50% при затратах до 1 миллиона рублей, добавила она.
https://ria.ru/20220516/biznes-1788843717.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745982063_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_25ac3d7c762f556454fdcfa1f642d6b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), экономика, бизнес
15:15 19.05.2022
 

Власти Подмосковья поддержат бизнес, работающий по франшизе

© Depositphotos / GoodluzЛюди подписывают документы
Люди подписывают документы - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / Goodluz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Власти Московской области поддержат представителей малого и среднего бизнеса, которые открывают свое дело по договору франшизы, сообщила в Мособлдуме министр инвестиций, науки и промышленности региона Екатерина Зиновьева.
Как отметила глава ведомства, бизнес, который открывается по франшизе, более стабилен, доля закрытий таких предприятий в среднем не превышает 10%.
"Мы посчитали правильным дать возможность предпринимателям воспользоваться успешностью бизнес-модели. Будем субсидировать часть затрат на приобретение оборудования и оплаты аренды помещений", - сказала Зиновьева.
Размер субсидии составит до 30% при затратах до 500 тысяч рублей и до 50% при затратах до 1 миллиона рублей, добавила она.
Бизнесмен во время работы за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 16:36Новости Подмосковья
Цифровой сервис для связи бизнеса с органами контроля появился в МО
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала