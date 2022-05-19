https://ria.ru/20220519/plennye-1789393150.html

Москалькова заявила об угрозах с Украины родным российских военнопленных

Москалькова заявила об угрозах с Украины родным российских военнопленных - РИА Новости, 19.05.2022

Москалькова заявила об угрозах с Украины родным российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что родным российских военных, находящихся в плену, угрожают с украинской стороны, она... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:26

2022-05-19T10:26

2022-05-19T10:53

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

общество

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что родным российских военных, находящихся в плену, угрожают с украинской стороны, она обратилась в следственные органы о возбуждении уголовных дел по этим фактам."К нам поступает большое количество обращений от родственников наших военнослужащих. Причем, они говорят не только о пытках и присылают соответствующие видеоматериалы, фотоматериалы, но и говорят о том, что им угрожают с украинской стороны, звонят с украинских телефонов и понуждают совершать противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего", - рассказала Москалькова в эфире "Радио России", отвечая на вопрос о том, есть ли какая-то реакция на пытки российских военнопленных в украинском плену. По ее словам, "никто из матерей не пошел на этот шаг"."Я со своей стороны обратилась в Следственные органы о возбуждении уголовных дел по конкретным фактам, и ряд уголовных дел возбуждено у нас, но со стороны мирового сообщества мы не видим реакции, той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек, и это демонстрация двойных стандартов, демонстрация политизации прав человека", - подчеркнула уполномоченный.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

татьяна москалькова, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр