https://ria.ru/20220519/plennye-1789393150.html
Москалькова заявила об угрозах с Украины родным российских военнопленных
Москалькова заявила об угрозах с Украины родным российских военнопленных - РИА Новости, 19.05.2022
Москалькова заявила об угрозах с Украины родным российских военнопленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что родным российских военных, находящихся в плену, угрожают с украинской стороны, она... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:26
2022-05-19T10:26
2022-05-19T10:53
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что родным российских военных, находящихся в плену, угрожают с украинской стороны, она обратилась в следственные органы о возбуждении уголовных дел по этим фактам."К нам поступает большое количество обращений от родственников наших военнослужащих. Причем, они говорят не только о пытках и присылают соответствующие видеоматериалы, фотоматериалы, но и говорят о том, что им угрожают с украинской стороны, звонят с украинских телефонов и понуждают совершать противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего", - рассказала Москалькова в эфире "Радио России", отвечая на вопрос о том, есть ли какая-то реакция на пытки российских военнопленных в украинском плену. По ее словам, "никто из матерей не пошел на этот шаг"."Я со своей стороны обратилась в Следственные органы о возбуждении уголовных дел по конкретным фактам, и ряд уголовных дел возбуждено у нас, но со стороны мирового сообщества мы не видим реакции, той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек, и это демонстрация двойных стандартов, демонстрация политизации прав человека", - подчеркнула уполномоченный.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:26 19.05.2022 (обновлено: 10:53 19.05.2022)
Москалькова заявила об угрозах с Украины родным российских военнопленных
Москалькова: родным российских военных, находящихся в плену, угрожают с украинской стороны
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что родным российских военных, находящихся в плену, угрожают с украинской стороны, она обратилась в следственные органы о возбуждении уголовных дел по этим фактам.
"К нам поступает большое количество обращений от родственников наших военнослужащих. Причем, они говорят не только о пытках и присылают соответствующие видеоматериалы, фотоматериалы, но и говорят о том, что им угрожают с украинской стороны, звонят с украинских телефонов и понуждают совершать противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего", - рассказала Москалькова в эфире "Радио России", отвечая на вопрос о том, есть ли какая-то реакция на пытки российских военнопленных в украинском плену. По ее словам, "никто из матерей не пошел на этот шаг".
"Я со своей стороны обратилась в Следственные органы о возбуждении уголовных дел по конкретным фактам, и ряд уголовных дел возбуждено у нас, но со стороны мирового сообщества мы не видим реакции, той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек, и это демонстрация двойных стандартов, демонстрация политизации прав человека", - подчеркнула уполномоченный.