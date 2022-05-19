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Депутат предложила возродить систему пионерлагерей - РИА Новости, 19.05.2022
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Депутат предложила возродить систему пионерлагерей
Депутат предложила возродить систему пионерлагерей - РИА Новости, 19.05.2022
Депутат предложила возродить систему пионерлагерей
Необходимо наследовать от пионерии лучшее, следует возродить систему пионерлагерей, необходимо обратить внимание на восстановление инфраструктуры... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:54
2022-05-19T15:54
общество
госдума рф
россия
яна лантратова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Необходимо наследовать от пионерии лучшее, следует возродить систему пионерлагерей, необходимо обратить внимание на восстановление инфраструктуры оздоровительных лагерей, рассказала РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.По ее словам, фонд сильно изношен и восстановление потребует серьезных вложений, такое состояние лагерного фонда приводит массовому закрытию лагерей."Фонд изношен, требуются существенные вложения. Нужен не просто ремонт, а полная модернизация комплексов… В основном это разрушенные летние домики без ремонта и с очень старой мебелью. Иногда там просто опасно находиться, что и приводит к массовому закрытию лагерей", - отметила она.Лантратова добавила, что лагеря должны стать "продолжением деятельности движения с упором на патриотическое и спортивное воспитание, а также просвещение", для этого требуется провести оценить состояние лагерей и изменить механизм формирования реестра."Требуется провести ревизию всех лагерей, оценить их состояние. Для этого также нужны изменения в порядок формирования реестра лагерей, чтобы выяснить их реальное количество", - заключила она.Депутаты Госдумы внесли в палату межфракционный законопроект о новом российском движении детей и молодежи "Большая перемена".
https://ria.ru/20220519/pioneriya-1789458553.html
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общество, госдума рф, россия, яна лантратова
15:54 19.05.2022
 
Депутат предложила возродить систему пионерлагерей

Депутат Госдумы Лантратова предложила возродить систему пионерлагерей

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкПионерский лагерь ЦК ВЛКСМ "Орлёнок“. 1974 год
Пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ Орлёнок“. 1974 год - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ "Орлёнок“. 1974 год. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Необходимо наследовать от пионерии лучшее, следует возродить систему пионерлагерей, необходимо обратить внимание на восстановление инфраструктуры оздоровительных лагерей, рассказала РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
"Нужно наследовать лучшее, поэтому я бы предложила возродить систему пионерлагерей… Также обратить внимание на федеральном уровне следует на восстановление инфраструктуры действующих здравниц и их содержание", - сказала она.
По ее словам, фонд сильно изношен и восстановление потребует серьезных вложений, такое состояние лагерного фонда приводит массовому закрытию лагерей.
"Фонд изношен, требуются существенные вложения. Нужен не просто ремонт, а полная модернизация комплексов… В основном это разрушенные летние домики без ремонта и с очень старой мебелью. Иногда там просто опасно находиться, что и приводит к массовому закрытию лагерей", - отметила она.
Лантратова добавила, что лагеря должны стать "продолжением деятельности движения с упором на патриотическое и спортивное воспитание, а также просвещение", для этого требуется провести оценить состояние лагерей и изменить механизм формирования реестра.
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"Требуется провести ревизию всех лагерей, оценить их состояние. Для этого также нужны изменения в порядок формирования реестра лагерей, чтобы выяснить их реальное количество", - заключила она.
Депутаты Госдумы внесли в палату межфракционный законопроект о новом российском движении детей и молодежи "Большая перемена".
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