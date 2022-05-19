https://ria.ru/20220519/pioneriya-1789458553.html

В Кремле заявили, что в России не собираются возрождать пионерию

В Кремле заявили, что в России не собираются возрождать пионерию - РИА Новости, 19.05.2022

В Кремле заявили, что в России не собираются возрождать пионерию

Пионерию в России не намерены возрождать, речь идет о молодежном движении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:51

2022-05-19T13:51

2022-05-19T14:26

общество

россия

дмитрий песков

всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Пионерию в России не намерены возрождать, речь идет о молодежном движении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг, в день 100-летия пионерского движения, в Госдуму был внесен законопроект о российском молодежном движении "Большая перемена".Представитель Кремля рассказал, отвечая на вопрос журналистов, что в свое время и сам был пионером. Но сегодня, пояснил он, идея основана на создании не организации, а движения в более гибком и широком формате, "под зонтиком которого" смогут двигаться уже существующие организации. "Потому что какие-то школьники у нас в одной организации, какие-то - в другой... Никто ничего детям тут не собирается навязывать, речь идет о том, что генератором идей, видения того, как будет жить это движение, будут сами дети", - отметил Песков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий песков, всесоюзная пионерская организация имени в.и. ленина