Рейтинг@Mail.ru
Водный патруль: московская полиция пересаживается на скутеры - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/patrul-1789438576.html
Водный патруль: московская полиция пересаживается на скутеры
Водный патруль: московская полиция пересаживается на скутеры - РИА Новости, 19.05.2022
Водный патруль: московская полиция пересаживается на скутеры
Транспортная полиция будет охранять столичные реки с помощью гидроциклов. Патрули, каких Москва еще не видела, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:08
2022-05-19T15:17
фото
москва
полиция
москва-река
департамент транспорта г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789435108_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5e17e4abddd554e4fa18aecd37d540b7.jpg
Транспортная полиция будет охранять столичные реки с помощью гидроциклов. Патрули, каких Москва еще не видела, — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789435108_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7c986d8f8213f7da85d1003da56bff30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, полиция, москва-река, департамент транспорта г. москвы
14:08 19.05.2022 (обновлено: 15:17 19.05.2022)
 

Водный патруль: московская полиция пересаживается на скутеры

Читать ria.ru в
Транспортная полиция будет охранять столичные реки с помощью гидроциклов. Патрули, каких Москва еще не видела, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Столичная мэрия передала транспортной полиции четыре гидроцикла.

Сотрудник речной полиции на гидроцикле в акватории Москвы-реки
1 из 7

Столичная мэрия передала транспортной полиции четыре гидроцикла.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Таких патрулей в Москве не было никогда.

Сотрудники речной полиции на мероприятии, посвященном передаче гидроциклов УТ МВД России по Центральному федеральному округу для поимки нарушителей на воде
2 из 7

Таких патрулей в Москве не было никогда.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Передача водных мотоциклов — шаг к тому, чтобы на реке перевозки были более безопасны", — сказал журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и начальник главного управления на транспорте МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин во время передачи гидроциклов для поимки нарушителей на воде
3 из 7

Передача водных мотоциклов — шаг к тому, чтобы на реке перевозки были более безопасны", — сказал журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По словам начальника главного управления на транспорте МВД Олега Калинкина, скутеры позволяют эффективно бороться с нарушениями на воде.

Сотрудники речной полиции на гидроциклах в акватории Москвы-реки
4 из 7

По словам начальника главного управления на транспорте МВД Олега Калинкина, скутеры позволяют эффективно бороться с нарушениями на воде.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Сотрудники речной полиции на гидроциклах в акватории Москвы-реки.

Сотрудники речной полиции на гидроциклах в акватории Москвы реки
5 из 7

Сотрудники речной полиции на гидроциклах в акватории Москвы-реки.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Первое время обслуживать переданную технику будет мэрия.

Сотрудник речной полиции на гидроцикле в акватории Москвы-реки
6 из 7

Первое время обслуживать переданную технику будет мэрия.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В столичном департаменте транспорта уверены, что справятся со всеми вызовами.

Сотрудники речной полиции на гидроциклах в акватории Москвы-реки
7 из 7

В столичном департаменте транспорта уверены, что справятся со всеми вызовами.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
 
ФотоМоскваПолицияМосква-рекаДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала