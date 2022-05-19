https://ria.ru/20220519/patrul-1789438576.html

Водный патруль: московская полиция пересаживается на скутеры

Водный патруль: московская полиция пересаживается на скутеры - РИА Новости, 19.05.2022

Водный патруль: московская полиция пересаживается на скутеры

Транспортная полиция будет охранять столичные реки с помощью гидроциклов. Патрули, каких Москва еще не видела, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:08

2022-05-19T14:08

2022-05-19T15:17

фото

москва

полиция

москва-река

департамент транспорта г. москвы

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Транспортная полиция будет охранять столичные реки с помощью гидроциклов. Патрули, каких Москва еще не видела, — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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