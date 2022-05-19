Водный патруль: московская полиция пересаживается на скутеры
Столичная мэрия передала транспортной полиции четыре гидроцикла.
Столичная мэрия передала транспортной полиции четыре гидроцикла.
Таких патрулей в Москве не было никогда.
Передача водных мотоциклов — шаг к тому, чтобы на реке перевозки были более безопасны", — сказал журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Передача водных мотоциклов — шаг к тому, чтобы на реке перевозки были более безопасны", — сказал журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По словам начальника главного управления на транспорте МВД Олега Калинкина, скутеры позволяют эффективно бороться с нарушениями на воде.
По словам начальника главного управления на транспорте МВД Олега Калинкина, скутеры позволяют эффективно бороться с нарушениями на воде.
Сотрудники речной полиции на гидроциклах в акватории Москвы-реки.
Сотрудники речной полиции на гидроциклах в акватории Москвы-реки.
Первое время обслуживать переданную технику будет мэрия.
Первое время обслуживать переданную технику будет мэрия.
В столичном департаменте транспорта уверены, что справятся со всеми вызовами.
В столичном департаменте транспорта уверены, что справятся со всеми вызовами.