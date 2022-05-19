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В Харькове снесли памятник Александру Невскому - РИА Новости, 19.05.2022
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В Харькове снесли памятник Александру Невскому
В Харькове снесли памятник Александру Невскому - РИА Новости, 19.05.2022
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
Памятник великому князю Киевскому, полководцу, святому Русской православной церкви Александру Невскому снесли в Харькове, видео опубликовано в местном паблике... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:22
2022-05-19T12:26
в мире
харьков
украина
александр невский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Памятник великому князю Киевскому, полководцу, святому Русской православной церкви Александру Невскому снесли в Харькове, видео опубликовано в местном паблике ВКонтакте."Каменную фигуру князя, спасавшего Киевскую Русь от набегов иноземных захватчиков, зацепили тросом и повалили при помощи грузовика. После чего остатки памятника отвезли на ближайшую свалку", - говорится в сообщении.Памятник был установлен в 2004 году в дни празднования 350-летия Харькова. Бронзовая фигура Александра Невского высотой в три метра, выполненная скульптором Сейфаддином Гурбановым, располагалась на четырехметровом постаменте, обитом гранитом.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, харьков, украина, александр невский
12:22 19.05.2022 (обновлено: 12:26 19.05.2022)
 
В Харькове снесли памятник Александру Невскому

В Харькове снесли памятник великому князю Киевскому Александру Невскому

Кадр видео сноса памятника Александру Невскому в Харькове
Кадр видео сноса памятника Александру Невскому в Харькове
Кадр видео сноса памятника Александру Невскому в Харькове
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Памятник великому князю Киевскому, полководцу, святому Русской православной церкви Александру Невскому снесли в Харькове, видео опубликовано в местном паблике ВКонтакте.
"Каменную фигуру князя, спасавшего Киевскую Русь от набегов иноземных захватчиков, зацепили тросом и повалили при помощи грузовика. После чего остатки памятника отвезли на ближайшую свалку", - говорится в сообщении.
Памятник был установлен в 2004 году в дни празднования 350-летия Харькова. Бронзовая фигура Александра Невского высотой в три метра, выполненная скульптором Сейфаддином Гурбановым, располагалась на четырехметровом постаменте, обитом гранитом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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В миреХарьковУкраинаАлександр Невский
 
 
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