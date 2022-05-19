https://ria.ru/20220519/pamyatnik-1789426015.html
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
В Харькове снесли памятник Александру Невскому - РИА Новости, 19.05.2022
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
Памятник великому князю Киевскому, полководцу, святому Русской православной церкви Александру Невскому снесли в Харькове, видео опубликовано в местном паблике... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:22
2022-05-19T12:22
2022-05-19T12:26
в мире
харьков
украина
александр невский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Памятник великому князю Киевскому, полководцу, святому Русской православной церкви Александру Невскому снесли в Харькове, видео опубликовано в местном паблике ВКонтакте."Каменную фигуру князя, спасавшего Киевскую Русь от набегов иноземных захватчиков, зацепили тросом и повалили при помощи грузовика. После чего остатки памятника отвезли на ближайшую свалку", - говорится в сообщении.Памятник был установлен в 2004 году в дни празднования 350-летия Харькова. Бронзовая фигура Александра Невского высотой в три метра, выполненная скульптором Сейфаддином Гурбановым, располагалась на четырехметровом постаменте, обитом гранитом.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220417/pamyatnik-1783958929.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, харьков, украина, александр невский
12:22 19.05.2022 (обновлено: 12:26 19.05.2022)
В Харькове снесли памятник Александру Невскому
В Харькове снесли памятник великому князю Киевскому Александру Невскому