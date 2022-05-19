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Липецкие аграрии вырастили в теплицах 73 тысячи тонн овощей - РИА Новости, 19.05.2022
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Липецкая область
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Липецкие аграрии вырастили в теплицах 73 тысячи тонн овощей
Липецкие аграрии вырастили в теплицах 73 тысячи тонн овощей - РИА Новости, 19.05.2022
Липецкие аграрии вырастили в теплицах 73 тысячи тонн овощей
Липецкие аграрии на текущий момент собрали в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 73 тысячи тонн овощей, что на 2,1 тысячу тонн больше, чем годом ранее, РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:29
2022-05-19T10:29
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии на текущий момент собрали в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 73 тысячи тонн овощей, что на 2,1 тысячу тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в последние два года основной прирост овощей закрытого грунта обеспечивается за счет увеличения сбора томатов. Их выращивают в четырех тепличных комплексах Липецкой области, с начала года произведены 35,4 тысяч тонн, что почти на 3 тысячи тонн больше прошлогодних показателей. Также получены 37,2 тысяч тонн огурцов и 400 тонн салата.Артамонов отметил, что поддержка региональных производителей и обеспечение населения продуктами питания по более доступным ценам – это важнейшие направления экономической политики региональной власти."Наши сельхозпроизводители активно работают на благо Липецкой области и страны, их высококачественная и недорогая продукция пользуется большим спросом", – сказал Артамонов.
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10:29 19.05.2022
 

Липецкие аграрии вырастили в теплицах 73 тысячи тонн овощей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВыращивание зеленого салата
Выращивание зеленого салата - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Выращивание зеленого салата
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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии на текущий момент собрали в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 73 тысячи тонн овощей, что на 2,1 тысячу тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в последние два года основной прирост овощей закрытого грунта обеспечивается за счет увеличения сбора томатов. Их выращивают в четырех тепличных комплексах Липецкой области, с начала года произведены 35,4 тысяч тонн, что почти на 3 тысячи тонн больше прошлогодних показателей. Также получены 37,2 тысяч тонн огурцов и 400 тонн салата.
Весенние полевые работы на полях - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Липецкие аграрии завершают посевную
Артамонов отметил, что поддержка региональных производителей и обеспечение населения продуктами питания по более доступным ценам – это важнейшие направления экономической политики региональной власти.
"Наши сельхозпроизводители активно работают на благо Липецкой области и страны, их высококачественная и недорогая продукция пользуется большим спросом", – сказал Артамонов.
 
Липецкая область
 
 
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