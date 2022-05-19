https://ria.ru/20220519/ovoschi-1789393898.html

Липецкие аграрии вырастили в теплицах 73 тысячи тонн овощей

Липецкие аграрии вырастили в теплицах 73 тысячи тонн овощей - РИА Новости, 19.05.2022

Липецкие аграрии вырастили в теплицах 73 тысячи тонн овощей

Липецкие аграрии на текущий момент собрали в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 73 тысячи тонн овощей, что на 2,1 тысячу тонн больше, чем годом ранее, РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:29

2022-05-19T10:29

2022-05-19T10:29

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Липецкие аграрии на текущий момент собрали в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 73 тысячи тонн овощей, что на 2,1 тысячу тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в последние два года основной прирост овощей закрытого грунта обеспечивается за счет увеличения сбора томатов. Их выращивают в четырех тепличных комплексах Липецкой области, с начала года произведены 35,4 тысяч тонн, что почти на 3 тысячи тонн больше прошлогодних показателей. Также получены 37,2 тысяч тонн огурцов и 400 тонн салата.Артамонов отметил, что поддержка региональных производителей и обеспечение населения продуктами питания по более доступным ценам – это важнейшие направления экономической политики региональной власти."Наши сельхозпроизводители активно работают на благо Липецкой области и страны, их высококачественная и недорогая продукция пользуется большим спросом", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220517/posevnaya-1789072720.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60