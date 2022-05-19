https://ria.ru/20220519/odnoklassniki-1789407838.html

Одноклассники запустили алгоритм поддержки новых авторов "Молния"

Одноклассники запустили алгоритм поддержки новых авторов "Молния" - РИА Новости, 19.05.2022

Одноклассники запустили алгоритм поддержки новых авторов "Молния"

Одноклассники представили умный алгоритм поддержки авторов "Молния". Алгоритм отбирает новые группы в ОК, которые регулярно публикуют уникальный контент, и... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:30

2022-05-19T11:30

2022-05-19T11:30

одноклассники.ru

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Одноклассники представили умный алгоритм поддержки авторов "Молния". Алгоритм отбирает новые группы в ОК, которые регулярно публикуют уникальный контент, и помогает им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков. Так авторы смогут набрать стартовую аудиторию в соцсети. Алгоритм "Молния" будет отбирать новых создателей уникального контента и размещать их контент в сервисах соцсети. В частности, отобранные группы показываются всем пользователям в специальных вкладках "Новое" в разделе "Рекомендации" и на витрине групп в ОК. На первом этапе алгоритм будет работать с новыми группами на платформе, которые еще не набрали более 300 подписчиков. В дальнейшем ОК планирует расширить его действие и на текущих авторов. Для того, чтобы попасть в программу "Молния", новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила социальной сети. В систему не попадают группы, которые публикуют контент на тему политики и религии, интернет-магазины и доски объявлений. После прохождения отбора автору приходит оповещение от социальной сети и службы поддержки ОК со ссылками на полезные материалы и официальную группу ОК для авторов. В группе публикуются советы о том, как новичкам работать с платформой, продвигать свой контент, работать с аудиторией и вовлекать пользователей, конвертируя дополнительный охват в новых лояльных подписчиков.

https://ria.ru/20220415/odnoklassniki-1783786000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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