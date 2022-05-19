Рейтинг@Mail.ru
Одноклассники запустили алгоритм поддержки новых авторов "Молния" - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/odnoklassniki-1789407838.html
Одноклассники запустили алгоритм поддержки новых авторов "Молния"
Одноклассники запустили алгоритм поддержки новых авторов "Молния" - РИА Новости, 19.05.2022
Одноклассники запустили алгоритм поддержки новых авторов "Молния"
Одноклассники представили умный алгоритм поддержки авторов "Молния". Алгоритм отбирает новые группы в ОК, которые регулярно публикуют уникальный контент, и... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:30
2022-05-19T11:30
одноклассники.ru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736190176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b449297bdb7c99f890c246290c883962.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Одноклассники представили умный алгоритм поддержки авторов "Молния". Алгоритм отбирает новые группы в ОК, которые регулярно публикуют уникальный контент, и помогает им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков. Так авторы смогут набрать стартовую аудиторию в соцсети. Алгоритм "Молния" будет отбирать новых создателей уникального контента и размещать их контент в сервисах соцсети. В частности, отобранные группы показываются всем пользователям в специальных вкладках "Новое" в разделе "Рекомендации" и на витрине групп в ОК. На первом этапе алгоритм будет работать с новыми группами на платформе, которые еще не набрали более 300 подписчиков. В дальнейшем ОК планирует расширить его действие и на текущих авторов. Для того, чтобы попасть в программу "Молния", новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила социальной сети. В систему не попадают группы, которые публикуют контент на тему политики и религии, интернет-магазины и доски объявлений. После прохождения отбора автору приходит оповещение от социальной сети и службы поддержки ОК со ссылками на полезные материалы и официальную группу ОК для авторов. В группе публикуются советы о том, как новичкам работать с платформой, продвигать свой контент, работать с аудиторией и вовлекать пользователей, конвертируя дополнительный охват в новых лояльных подписчиков.
https://ria.ru/20220415/odnoklassniki-1783786000.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736190176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a61330e7adb207e5e4e8796a084ce04d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одноклассники.ru
11:30 19.05.2022
 

Одноклассники запустили алгоритм поддержки новых авторов "Молния"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Одноклассники представили умный алгоритм поддержки авторов "Молния". Алгоритм отбирает новые группы в ОК, которые регулярно публикуют уникальный контент, и помогает им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков. Так авторы смогут набрать стартовую аудиторию в соцсети.
Алгоритм "Молния" будет отбирать новых создателей уникального контента и размещать их контент в сервисах соцсети. В частности, отобранные группы показываются всем пользователям в специальных вкладках "Новое" в разделе "Рекомендации" и на витрине групп в ОК. На первом этапе алгоритм будет работать с новыми группами на платформе, которые еще не набрали более 300 подписчиков. В дальнейшем ОК планирует расширить его действие и на текущих авторов.
Иконка социальной сети Одноклассники на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 17:53
Одноклассники открыли доступ к сервису "Моменты" для всех групп
Для того, чтобы попасть в программу "Молния", новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила социальной сети. В систему не попадают группы, которые публикуют контент на тему политики и религии, интернет-магазины и доски объявлений.
После прохождения отбора автору приходит оповещение от социальной сети и службы поддержки ОК со ссылками на полезные материалы и официальную группу ОК для авторов. В группе публикуются советы о том, как новичкам работать с платформой, продвигать свой контент, работать с аудиторией и вовлекать пользователей, конвертируя дополнительный охват в новых лояльных подписчиков.
 
Одноклассники.ru
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала