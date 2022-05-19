Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку, Гольмовский и Ясиноватую
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа обстреляли три населенных пункта ДНР, в том числе Горловку и Ясиноватую, используя стрелковое оружие, снаряды калибром 122 миллиметра и мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелы производились с 18.10 до 19.45 по Горловке, Гольмовскому и Ясиноватой. Горловский поселок шахты 6/7 обстреляли четырьмя гранатами из РПГ, применялось и стрелковое оружие. По Калининскому району Горловки обстрел производился четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра. По Ясноватой украинские войска выпустили две мины калибром 120 миллиметров, а по Гольмовскому - три снаряда калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.