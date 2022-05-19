https://ria.ru/20220519/obstrel-1789609759.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска менее чем за два часа обстреляли три населенных пункта ДНР, в том числе Горловку и Ясиноватую, используя стрелковое оружие, снаряды калибром... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:04

2022-05-19T23:04

2022-05-19T23:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за два часа обстреляли три населенных пункта ДНР, в том числе Горловку и Ясиноватую, используя стрелковое оружие, снаряды калибром 122 миллиметра и мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы производились с 18.10 до 19.45 по Горловке, Гольмовскому и Ясиноватой. Горловский поселок шахты 6/7 обстреляли четырьмя гранатами из РПГ, применялось и стрелковое оружие. По Калининскому району Горловки обстрел производился четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра. По Ясноватой украинские войска выпустили две мины калибром 120 миллиметров, а по Гольмовскому - три снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр