https://ria.ru/20220519/obstrel-1789520371.html

Врачи рассказали о состоянии мужчины, раненного в Теткино при обстреле ВСУ

Врачи рассказали о состоянии мужчины, раненного в Теткино при обстреле ВСУ - РИА Новости, 19.05.2022

Врачи рассказали о состоянии мужчины, раненного в Теткино при обстреле ВСУ

По словам врачей, мужчине, который был ранен в результате обстрела, понадобится неделя для выздоровления, об этом сообщается в Telegram-канале губернатора... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:26

2022-05-19T16:26

2022-05-19T16:44

происшествия

курская область

украина

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. По словам врачей, мужчине, который был ранен в результате обстрела, понадобится неделя для выздоровления, об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Курской области Романа Старовойта.Мужчина попал под обстрел в четверг утром в посёлке Тёткино Курской области, о нём сообщал глава региона. По его словам, удар был нанесён со стороны Украины, он пришелся по жилым домам и спиртзаводу, на территории которого находился пострадавший."Первую помощь Валерию Витальевичу оказали в районной ЦРБ, затем санавиацией доставили в Курск. У пострадавшего осколочные ранения, его состояние удовлетворительное. Врачи считают, что на восстановление понадобится около недели. Сам раненый назвал этот день вторым днем рождения", - пишет Старовойт.Глушковский район Курской области уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Вечером 18 мая Старовойт сообщал, что удар нанесли по посёлку Тёткино и третий раз за день по селу Алексеевка, эти происшествия обошлись без жертв.

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, украина, роман старовойт