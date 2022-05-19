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Врачи рассказали о состоянии мужчины, раненного в Теткино при обстреле ВСУ - РИА Новости, 19.05.2022
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Врачи рассказали о состоянии мужчины, раненного в Теткино при обстреле ВСУ
Врачи рассказали о состоянии мужчины, раненного в Теткино при обстреле ВСУ - РИА Новости, 19.05.2022
Врачи рассказали о состоянии мужчины, раненного в Теткино при обстреле ВСУ
По словам врачей, мужчине, который был ранен в результате обстрела, понадобится неделя для выздоровления, об этом сообщается в Telegram-канале губернатора... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:26
2022-05-19T16:44
происшествия
курская область
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. По словам врачей, мужчине, который был ранен в результате обстрела, понадобится неделя для выздоровления, об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Курской области Романа Старовойта.Мужчина попал под обстрел в четверг утром в посёлке Тёткино Курской области, о нём сообщал глава региона. По его словам, удар был нанесён со стороны Украины, он пришелся по жилым домам и спиртзаводу, на территории которого находился пострадавший."Первую помощь Валерию Витальевичу оказали в районной ЦРБ, затем санавиацией доставили в Курск. У пострадавшего осколочные ранения, его состояние удовлетворительное. Врачи считают, что на восстановление понадобится около недели. Сам раненый назвал этот день вторым днем рождения", - пишет Старовойт.Глушковский район Курской области уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Вечером 18 мая Старовойт сообщал, что удар нанесли по посёлку Тёткино и третий раз за день по селу Алексеевка, эти происшествия обошлись без жертв.
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происшествия, курская область, украина, роман старовойт
16:26 19.05.2022 (обновлено: 16:44 19.05.2022)
 
Врачи рассказали о состоянии мужчины, раненного в Теткино при обстреле ВСУ

Старовойт: врачи считают, что раненный в Теткино мужчина восстановится через неделю

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области
Последствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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Последствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. По словам врачей, мужчине, который был ранен в результате обстрела, понадобится неделя для выздоровления, об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Курской области Романа Старовойта.
Мужчина попал под обстрел в четверг утром в посёлке Тёткино Курской области, о нём сообщал глава региона. По его словам, удар был нанесён со стороны Украины, он пришелся по жилым домам и спиртзаводу, на территории которого находился пострадавший.
"Первую помощь Валерию Витальевичу оказали в районной ЦРБ, затем санавиацией доставили в Курск. У пострадавшего осколочные ранения, его состояние удовлетворительное. Врачи считают, что на восстановление понадобится около недели. Сам раненый назвал этот день вторым днем рождения", - пишет Старовойт.
Глушковский район Курской области уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Вечером 18 мая Старовойт сообщал, что удар нанесли по посёлку Тёткино и третий раз за день по селу Алексеевка, эти происшествия обошлись без жертв.
 
ПроисшествияКурская областьУкраинаРоман Старовойт
 
 
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