16:26 19.05.2022 (обновлено: 16:44 19.05.2022)
Врачи рассказали о состоянии мужчины, раненного в Теткино при обстреле ВСУ
Старовойт: врачи считают, что раненный в Теткино мужчина восстановится через неделю
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области
Последствия обстрела ВСУ по поселку Теткино Курской области
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. По словам врачей, мужчине, который был ранен в результате обстрела, понадобится неделя для выздоровления, об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Курской области Романа Старовойта.
Мужчина попал под обстрел в четверг утром в посёлке Тёткино Курской области, о нём сообщал глава региона. По его словам, удар был нанесён со стороны Украины, он пришелся по жилым домам и спиртзаводу, на территории которого находился пострадавший.
"Первую помощь Валерию Витальевичу оказали в районной ЦРБ, затем санавиацией доставили в Курск. У пострадавшего осколочные ранения, его состояние удовлетворительное. Врачи считают, что на восстановление понадобится около недели. Сам раненый назвал этот день вторым днем рождения", - пишет Старовойт.
Глушковский район Курской области уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Вечером 18 мая Старовойт сообщал, что удар нанесли по посёлку Тёткино и третий раз за день по селу Алексеевка, эти происшествия обошлись без жертв.