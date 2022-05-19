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При обстреле Теткино со стороны Украины ранен житель Воронежской области - РИА Новости, 19.05.2022
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https://ria.ru/20220519/obstrel-1789436160.html
При обстреле Теткино со стороны Украины ранен житель Воронежской области
При обстреле Теткино со стороны Украины ранен житель Воронежской области - РИА Новости, 19.05.2022
При обстреле Теткино со стороны Украины ранен житель Воронежской области
После обстрела курского поселка Теткино со стороны Украины один водитель из Воронежской области погиб, другой пострадал, сообщил губернатор Курской области... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:44
2022-05-19T13:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
курск
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. После обстрела курского поселка Теткино со стороны Украины один водитель из Воронежской области погиб, другой пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."В 10:15 прибыл в пограничный поселок Тёткино. По уточненной информации погиб водитель фуры из Воронежской области. Выражаю свои соболезнования родным! Ранение получил еще один водитель из Воронежского региона. Отправили его на лечение в Курскую областную больницу, ранение средней степени тяжести. Окажем ему всю необходимую помощь", - написал он в своем канале в Telegram.Курский губернатор также сообщил, что пообщался с жителями."Пострадавшие жилые дома будут оперативно отремонтированы. В наиболее разрушенном доме живут две семьи с детьми. Их временно перевезут в Курск. Задача на сегодня закрыть окна и кровли пострадавших домов и начать ремонт. Газ уже восстанавливают", - добавил Старовойт.По его словам, также пострадали здания на территориях спиртзавода и сахарного завода; будет оказана помощь в его восстановлении.В свою очередь, представитель экстренных служб Воронежской области заявил, что раненного при обстреле водителя могут эвакуировать в Воронежскую областную больницу."Где-то полпятого обстрел был, до полседьмого. К семи часам его только доставили в местную больницу. Там у него ранение с двух сторон: слева - лопатка, справа - нога с ягодицей, осколочные. Сделали ПХО (первичную хирургическую обработку), и вертолетами курская санавиация доставила его в Курскую областную больницу. Сейчас решается вопрос об эвакуации его в нашу областную больницу", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что окончательно вопрос об эвакуации решат после обследования.
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происшествия, воронежская область, курск, роман старовойт, вооруженные силы украины
12:44 19.05.2022 (обновлено: 13:00 19.05.2022)
 
При обстреле Теткино со стороны Украины ранен житель Воронежской области

Губернатор Старовойт: в Теткино при обстреле ВСУ ранило водителя из Воронежской области

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. После обстрела курского поселка Теткино со стороны Украины один водитель из Воронежской области погиб, другой пострадал, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"В 10:15 прибыл в пограничный поселок Тёткино. По уточненной информации погиб водитель фуры из Воронежской области. Выражаю свои соболезнования родным! Ранение получил еще один водитель из Воронежского региона. Отправили его на лечение в Курскую областную больницу, ранение средней степени тяжести. Окажем ему всю необходимую помощь", - написал он в своем канале в Telegram.
Курский губернатор также сообщил, что пообщался с жителями.
"Пострадавшие жилые дома будут оперативно отремонтированы. В наиболее разрушенном доме живут две семьи с детьми. Их временно перевезут в Курск. Задача на сегодня закрыть окна и кровли пострадавших домов и начать ремонт. Газ уже восстанавливают", - добавил Старовойт.
По его словам, также пострадали здания на территориях спиртзавода и сахарного завода; будет оказана помощь в его восстановлении.
В свою очередь, представитель экстренных служб Воронежской области заявил, что раненного при обстреле водителя могут эвакуировать в Воронежскую областную больницу.
"Где-то полпятого обстрел был, до полседьмого. К семи часам его только доставили в местную больницу. Там у него ранение с двух сторон: слева - лопатка, справа - нога с ягодицей, осколочные. Сделали ПХО (первичную хирургическую обработку), и вертолетами курская санавиация доставила его в Курскую областную больницу. Сейчас решается вопрос об эвакуации его в нашу областную больницу", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что окончательно вопрос об эвакуации решат после обследования.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьКурскРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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