https://ria.ru/20220519/nato-1789585230.html

Шведов не спрашивают о вступлении в НАТО, все решают США, заявила Захарова

Шведов не спрашивают о вступлении в НАТО, все решают США, заявила Захарова - РИА Новости, 19.05.2022

Шведов не спрашивают о вступлении в НАТО, все решают США, заявила Захарова

Отсутствие референдума в Швеции по вопросу вступления страны в НАТО показывает, что жителей страны никто не спрашивает, за них все решают американцы, считает... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:24

2022-05-19T20:24

2022-05-19T20:24

митч макконнелл

россия

швеция

нато

стокгольм (город)

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Отсутствие референдума в Швеции по вопросу вступления страны в НАТО показывает, что жителей страны никто не спрашивает, за них все решают американцы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что никакого национального консенсуса по поводу решения о вступлении Швеции в НАТО нет."Лидер Левой партии Нуши Дадгостар решение раскритиковала. Не удалось заставить выступать за присоединение к Альянсу и Партию зелёных. Соцопросы населения шведские СМИ накануне "исторического решения" также предусмотрительно НЕ публиковали. Это демократия, детка", - написала она в своем Telegram канале.Про референдум в Стокгольме "также не заикались", указала она, что странно, учитывая, что в политической культуре этой страны ему уделяется особое место. Референдум был в Крыму, в СССР, проводилось голосование в РФ по вопросу о внесении поправок в Конституцию, указала она, а в Швеции нет. Причина очевидна, считает Захарова."Если смотреть на последние доступные данные опросов, то рост количества желающих "шагать в ногу с Брюсселем и Вашингтоном" (за счёт, напомню, 2 процентов ВВП на оборону – натовская лимитная дисциплина) существенно замедлился. По опубликованным данным (опрос Demoskop и газеты Aftonbladet от 19 апреля 2022 года - свежее нет по понятным причинам) едва ли больше половины шведов заинтересованы в присоединении к НАТО. Если грубо, то каждый второй швед понимает, в какую дыру тянут Стокгольм американские "друзья", - написала она."Любопытно, что в день объявления об "историческом" решении, в Стокгольме с визитом находились американские сенаторы, да не рядовые конгрессмены, а целый лидер республиканцев Митч Макконнелл. Швеция ещё в Альянс не вступила, а что говорить своему народу, американцы уже диктуют. И это только мини-версия того, что теперь их ждёт", - написала официальный представитель дипведомства."Более двухсот лет шведского нейтралитета, гарантировавшего Королевству безопасность и процветание, теперь в прошлом. Так почему же не было референдума? Потому что народ давно уже в Швеции никто не спрашивает. За шведов решают американцы", - подчеркнула она.Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета после начала российской военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/shvetsiya-1789553461.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

россия

швеция

стокгольм (город)

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