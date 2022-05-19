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Минкульт поддержал идею создания альянса музеев стран ШОС
Минкульт поддержал идею создания альянса музеев стран ШОС - РИА Новости, 19.05.2022
Минкульт поддержал идею создания альянса музеев стран ШОС
Министерство культуры России поддержало идею китайской стороны о создании альянса музеев стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила в четверг... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:11
2022-05-19T16:11
2022-05-19T16:11
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ТАШКЕНТ, 19 мая — РИА Новости. Министерство культуры России поддержало идею китайской стороны о создании альянса музеев стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила в четверг глава ведомства Ольга Любимова."Хотела бы отметить инициативу китайских партнеров относительно альянса музеев стран ШОС и подчеркнуть, что российская сторона заинтересована в создании постоянно действующей площадки под эгидой ШОС для развития диалога между руководителями и профильными музейными специалистами", — сказала Любимова на совещании министров культуры стран-членов организации в Ташкенте.Она выразила уверенность, что меморандум о сотрудничестве в области музейного дела, разработка которого была инициирована узбекистанской стороной, придаст стимул развитию культурных связей и реализации новых совместных проектов.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участники — Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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РИА Новости
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новости культуры, в мире, россия, иран, ташкент, шос, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Минкульт поддержал идею создания альянса музеев стран ШОС
Министерство культуры России поддержало идею создания альянса музеев стран ШОС
ТАШКЕНТ, 19 мая — РИА Новости. Министерство культуры России поддержало идею китайской стороны о создании альянса музеев стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявила в четверг глава ведомства Ольга Любимова.
"Хотела бы отметить инициативу китайских партнеров относительно альянса музеев стран ШОС и подчеркнуть, что российская сторона заинтересована в создании постоянно действующей площадки под эгидой ШОС для развития диалога между руководителями и профильными музейными специалистами", — сказала Любимова на совещании министров культуры стран-членов организации в Ташкенте.
Она выразила уверенность, что меморандум о сотрудничестве в области музейного дела, разработка которого была инициирована узбекистанской стороной, придаст стимул развитию культурных связей и реализации новых совместных проектов.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участники — Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.