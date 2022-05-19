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В ЦБ назвали сумму, похищенную кибермошенниками за первый квартал - РИА Новости, 19.05.2022
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В ЦБ назвали сумму, похищенную кибермошенниками за первый квартал
В ЦБ назвали сумму, похищенную кибермошенниками за первый квартал - РИА Новости, 19.05.2022
В ЦБ назвали сумму, похищенную кибермошенниками за первый квартал
Кибермошенники похитили у клиентов банков РФ за прошлый квартал 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее, при этом доля социальной... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:57
2022-05-19T17:58
происшествия
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кибермошенники похитили у клиентов банков РФ за прошлый квартал 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее, при этом доля социальной инженерии снизилась на 3,7 процентного пункта и составила 52,5%, сообщил Банк России.Доля возмещенных средств жертвам кибермошенников при этом снизилась за год до 6,2% с 7,3%.Также, согласно данным ЦБ, в первом квартале было выявлено в два с половиной раза больше мошеннических номеров с использованием "8 800", чем за аналогичный период прошлого года. Число выявленных городских номеров, которыми пользовались аферисты, выросло почти в 71 раз, до 71,3 тысячи, а мобильных – в 10 раз, до 17,9 тысячи.
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происшествия, центральный банк рф (цб рф), россия
17:57 19.05.2022 (обновлено: 17:58 19.05.2022)
 
В ЦБ назвали сумму, похищенную кибермошенниками за первый квартал

ЦБ: кибермошенники похитили у клиентов российских банков 3,3 миллиарда рублей за I квартал

© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кибермошенники похитили у клиентов банков РФ за прошлый квартал 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее, при этом доля социальной инженерии снизилась на 3,7 процентного пункта и составила 52,5%, сообщил Банк России.
Доля возмещенных средств жертвам кибермошенников при этом снизилась за год до 6,2% с 7,3%.
Также, согласно данным ЦБ, в первом квартале было выявлено в два с половиной раза больше мошеннических номеров с использованием "8 800", чем за аналогичный период прошлого года. Число выявленных городских номеров, которыми пользовались аферисты, выросло почти в 71 раз, до 71,3 тысячи, а мобильных – в 10 раз, до 17,9 тысячи.
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ПроисшествияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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