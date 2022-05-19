https://ria.ru/20220519/moshenniki-1789550227.html

В ЦБ назвали сумму, похищенную кибермошенниками за первый квартал

В ЦБ назвали сумму, похищенную кибермошенниками за первый квартал - РИА Новости, 19.05.2022

В ЦБ назвали сумму, похищенную кибермошенниками за первый квартал

Кибермошенники похитили у клиентов банков РФ за прошлый квартал 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее, при этом доля социальной... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:57

2022-05-19T17:57

2022-05-19T17:58

происшествия

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кибермошенники похитили у клиентов банков РФ за прошлый квартал 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем годом ранее, при этом доля социальной инженерии снизилась на 3,7 процентного пункта и составила 52,5%, сообщил Банк России.Доля возмещенных средств жертвам кибермошенников при этом снизилась за год до 6,2% с 7,3%.Также, согласно данным ЦБ, в первом квартале было выявлено в два с половиной раза больше мошеннических номеров с использованием "8 800", чем за аналогичный период прошлого года. Число выявленных городских номеров, которыми пользовались аферисты, выросло почти в 71 раз, до 71,3 тысячи, а мобильных – в 10 раз, до 17,9 тысячи.

https://ria.ru/20220206/kibermoshenniki-1771308789.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, центральный банк рф (цб рф), россия