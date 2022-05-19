https://ria.ru/20220519/moryaki-1789392902.html
На Украине удерживают 77 моряков с восьми российских гражданских кораблей
На Украине удерживают 77 моряков с восьми российских гражданских кораблей - РИА Новости, 19.05.2022
На Украине удерживают 77 моряков с восьми российских гражданских кораблей
На Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:25
2022-05-19T10:25
2022-05-19T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня, по нашим данным, (на Украине удерживается) 77 человек восьми гражданских кораблей, которые приписаны к российским портам", - сказала Москалькова на "Радио России".По ее словам, моряки находятся в порту города Измаила."Мы постоянно ведем переговоры с украинской стороной и надеемся, что они завершатся положительно, и этих людей отпустят. Буквально на днях часть этих моряков должна была быть освобождена, буквально 17 мая, но, к сожалению, это не состоялось из-за того, что было объявлено, что зона тишины, гуманитарные коридоры не обеспечивали безопасность. Это должно было случиться в Запорожье. Мы ждем следующего этапа, со своей стороны будем обращаться в международную морскую организацию ООН, ее возглавляет Китак Лим, с тем, чтобы международная организация тоже более активно действовала по освобождению наших моряков", - отметила омбудсмен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, татьяна москалькова
10:25 19.05.2022 (обновлено: 10:54 19.05.2022)
На Украине удерживают 77 моряков с восьми российских гражданских кораблей
Москалькова: на Украине удерживают 77 моряков с восьми российских гражданских кораблей