https://ria.ru/20220519/moryaki-1789392902.html

На Украине удерживают 77 моряков с восьми российских гражданских кораблей

На Украине удерживают 77 моряков с восьми российских гражданских кораблей - РИА Новости, 19.05.2022

На Украине удерживают 77 моряков с восьми российских гражданских кораблей

На Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:25

2022-05-19T10:25

2022-05-19T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

татьяна москалькова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571622339_0:83:3347:1965_1920x0_80_0_0_bad43469c6d283916485439626c056a8.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. На Украине удерживаются 77 моряков восьми гражданских кораблей России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня, по нашим данным, (на Украине удерживается) 77 человек восьми гражданских кораблей, которые приписаны к российским портам", - сказала Москалькова на "Радио России".По ее словам, моряки находятся в порту города Измаила."Мы постоянно ведем переговоры с украинской стороной и надеемся, что они завершатся положительно, и этих людей отпустят. Буквально на днях часть этих моряков должна была быть освобождена, буквально 17 мая, но, к сожалению, это не состоялось из-за того, что было объявлено, что зона тишины, гуманитарные коридоры не обеспечивали безопасность. Это должно было случиться в Запорожье. Мы ждем следующего этапа, со своей стороны будем обращаться в международную морскую организацию ООН, ее возглавляет Китак Лим, с тем, чтобы международная организация тоже более активно действовала по освобождению наших моряков", - отметила омбудсмен.

https://ria.ru/20220512/natsionalisty-1788106265.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, татьяна москалькова