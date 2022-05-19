https://ria.ru/20220519/mchs-1789542260.html

В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов

В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов - РИА Новости, 19.05.2022

В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов

Главное управление МЧС России по Белгородской области опровергло информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:28

2022-05-19T17:28

2022-05-19T17:28

россия

белгородская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области опровергло информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов."Сегодня жителям региона снова начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации. Звонящие представляются сотрудниками МЧС и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель – посеять панику среди населения", - сообщило управление.Ведомство просит доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

https://ria.ru/20220518/belgorod-1789246447.html

россия

белгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)