https://ria.ru/20220519/mchs-1789542260.html
В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов
В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов - РИА Новости, 19.05.2022
В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов
Главное управление МЧС России по Белгородской области опровергло информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:28
2022-05-19T17:28
2022-05-19T17:28
россия
белгородская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области опровергло информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов."Сегодня жителям региона снова начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации. Звонящие представляются сотрудниками МЧС и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель – посеять панику среди населения", - сообщило управление.Ведомство просит доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
https://ria.ru/20220518/belgorod-1789246447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов
Белгородское МЧС опровергло сообщения о готовящейся эвакуации из приграничных районов