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В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов - РИА Новости, 19.05.2022
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В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов
В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов - РИА Новости, 19.05.2022
В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов
Главное управление МЧС России по Белгородской области опровергло информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:28
2022-05-19T17:28
россия
белгородская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области опровергло информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов."Сегодня жителям региона снова начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации. Звонящие представляются сотрудниками МЧС и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель – посеять панику среди населения", - сообщило управление.Ведомство просит доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
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россия, белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:28 19.05.2022
 
В белгородском МЧС опровергли данные об эвакуации из приграничных районов

Белгородское МЧС опровергло сообщения о готовящейся эвакуации из приграничных районов

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Главное управление МЧС России по Белгородской области опровергло информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей из граничащих с Украиной районов.
"Сегодня жителям региона снова начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации. Звонящие представляются сотрудниками МЧС и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона. Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель – посеять панику среди населения", - сообщило управление.
Ведомство просит доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
Снаряд, попавший на участок жителя села Солохи в Белгородской области. 18 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:03Специальная военная операция на Украине
Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела села Солохи
 
РоссияБелгородская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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