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Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,4 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,4 рубля - РИА Новости, 19.05.2022
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,4 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,1612 рубля, до 62,4031 рубля, курс евро - на 1,6777 рубля, до 64,9358 рубля,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:04
2022-05-19T16:04
2022-05-19T16:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,1612 рубля, до 62,4031 рубля, курс евро - на 1,6777 рубля, до 64,9358 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия
16:04 19.05.2022 (обновлено: 16:06 19.05.2022)
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,4 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 62,4 рубля, евро — 64,94 рубля