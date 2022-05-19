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В России за сутки госпитализировали 2117 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789406438.html
В России за сутки госпитализировали 2117 пациентов с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали 2117 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.05.2022
В России за сутки госпитализировали 2117 пациентов с коронавирусом
Более 4,9 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 97 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:23
2022-05-19T11:26
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 4,9 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 97 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки выздоровели 5952 человека, на 3% меньше в сравнении с 18 мая."Выявлено 4927 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 97 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 19 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2117 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,6%", - сообщили в оперштабе.Рост числа госпитализаций произошел в 32 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в восьми субъектах Федерации.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, общество
11:23 19.05.2022 (обновлено: 11:26 19.05.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 2117 пациентов с коронавирусом

В России за сутки выявили 4927 новых случаев COVID-19, умерли 97 человек

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 4,9 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 97 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки выздоровели 5952 человека, на 3% меньше в сравнении с 18 мая.
"Выявлено 4927 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 97 человек", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 19 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2117 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,6%", - сообщили в оперштабе.
Рост числа госпитализаций произошел в 32 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в восьми субъектах Федерации.
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