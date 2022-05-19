https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789406438.html

В России за сутки госпитализировали 2117 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 2117 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.05.2022

В России за сутки госпитализировали 2117 пациентов с коронавирусом

Более 4,9 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 97 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:23

2022-05-19T11:23

2022-05-19T11:26

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 4,9 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 97 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки выздоровели 5952 человека, на 3% меньше в сравнении с 18 мая."Выявлено 4927 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 97 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 19 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2117 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,6%", - сообщили в оперштабе.Рост числа госпитализаций произошел в 32 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в восьми субъектах Федерации.

https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789403208.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, общество