https://ria.ru/20220519/kndr-1789446959.html

Почти два миллиона жителей КНДР заболели "неизвестной лихорадкой"

Почти два миллиона жителей КНДР заболели "неизвестной лихорадкой" - РИА Новости, 19.05.2022

Почти два миллиона жителей КНДР заболели "неизвестной лихорадкой"

КНДР за сутки зарегистрировала более 262 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного погибшего, всего заболели свыше 1 миллиона 978 тысяч человек, РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:14

2022-05-19T13:14

2022-05-19T13:14

в мире

коронавирус covid-19

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 19 мая – РИА Новости. КНДР за сутки зарегистрировала более 262 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного погибшего, всего заболели свыше 1 миллиона 978 тысяч человек, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.Как следует из сообщения ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 17 мая до 18.00 (12.00 мск) 18 мая число "пациентов с повышенной температурой" в стране возросло более чем на 262 тысячи человек, умер еще один человек. Более 213 тысяч пациентов выздоровели.Число больных, у которых зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 18 мая составляет более 1 миллиона 978 тысяч человек, среди них 1 миллион 238 тысяч с лишним выздоровели, более 740 тысяч все еще проходят лечение.На данный момент общее число погибших составляет 63 человека. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Власти пытаются обеспечить регионы всем необходимым и лекарствами, используя военных.

https://ria.ru/20220516/likhoradka-1788882539.html

https://ria.ru/20220517/vaktsinatsiya-1789126740.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, коронавирус covid-19, ким чен ын, кндр (северная корея)