https://ria.ru/20220519/kikina-1789533807.html
Рогозин рассказал о перспективах полета Кикиной в космос на Crew Dragon
Рогозин рассказал о перспективах полета Кикиной в космос на Crew Dragon - РИА Новости, 19.05.2022
Рогозин рассказал о перспективах полета Кикиной в космос на Crew Dragon
Решение о возможном полете космонавтки "Роскосмоса" Анны Кикиной на Crew Dragon будет принято в конце мая-начале июня, заявил глава госкорпорации "Роскосмос"... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:05
2022-05-19T17:05
2022-05-19T17:26
космос - риа наука
анна кикина
роскосмос
dragon spacex
дмитрий рогозин
международная космическая станция (мкс)
наса
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Решение о возможном полете космонавтки "Роскосмоса" Анны Кикиной на Crew Dragon будет принято в конце мая-начале июня, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Надеюсь, что не до конца мая, но в течение первой декады июня решение будет принято и объявлено", - сказал он журналистам на марафоне "Новые горизонты. Роль России в мире". Рогозин уточнил, что на данный момент завершаются внутригосударственные процедуры подготовки к соглашению о перекрестном полёте.Анна Кикина вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным входит в основной экипаж корабля "Союз МС-22", который отправится к МКС осенью 2022 года. Если к этому времени между "Роскосмосом" и НАСА будет достигнуто соглашение о перекрестных полётах на МКС, то Кикина полетит на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
https://ria.ru/20220514/nasa-1788500207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, анна кикина, роскосмос, dragon spacex, дмитрий рогозин, международная космическая станция (мкс), наса
17:05 19.05.2022 (обновлено: 17:26 19.05.2022)
Рогозин рассказал о перспективах полета Кикиной в космос на Crew Dragon
Рогозин: судьба полета Кикиной на космическом корабле Crew Dragon станет ясна в июне