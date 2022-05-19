https://ria.ru/20220519/kikina-1789533807.html

Рогозин рассказал о перспективах полета Кикиной в космос на Crew Dragon

Рогозин рассказал о перспективах полета Кикиной в космос на Crew Dragon - РИА Новости, 19.05.2022

Рогозин рассказал о перспективах полета Кикиной в космос на Crew Dragon

Решение о возможном полете космонавтки "Роскосмоса" Анны Кикиной на Crew Dragon будет принято в конце мая-начале июня, заявил глава госкорпорации "Роскосмос"... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:05

2022-05-19T17:05

2022-05-19T17:26

космос - риа наука

анна кикина

роскосмос

dragon spacex

дмитрий рогозин

международная космическая станция (мкс)

наса

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Решение о возможном полете космонавтки "Роскосмоса" Анны Кикиной на Crew Dragon будет принято в конце мая-начале июня, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Надеюсь, что не до конца мая, но в течение первой декады июня решение будет принято и объявлено", - сказал он журналистам на марафоне "Новые горизонты. Роль России в мире". Рогозин уточнил, что на данный момент завершаются внутригосударственные процедуры подготовки к соглашению о перекрестном полёте.Анна Кикина вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным входит в основной экипаж корабля "Союз МС-22", который отправится к МКС осенью 2022 года. Если к этому времени между "Роскосмосом" и НАСА будет достигнуто соглашение о перекрестных полётах на МКС, то Кикина полетит на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.

https://ria.ru/20220514/nasa-1788500207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

космос - риа наука, анна кикина, роскосмос, dragon spacex, дмитрий рогозин, международная космическая станция (мкс), наса