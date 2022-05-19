https://ria.ru/20220519/kibersport-1789490811.html

В Центре одаренных детей в Оренбуржье будут развивать киберспорт

В Центре одаренных детей в Оренбуржье будут развивать киберспорт - РИА Новости, 19.05.2022

В Центре одаренных детей в Оренбуржье будут развивать киберспорт

В Центре выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин" в Оренбуржье создадут две новых площадки - основы безопасности жизнедеятельности и киберспорт, сообщает РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:35

2022-05-19T15:35

2022-05-19T15:35

оренбургская область

денис паслер

киберспорт

дети

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ОРЕНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. В Центре выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин" в Оренбуржье создадут две новых площадки - основы безопасности жизнедеятельности и киберспорт, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.На киберспорт планируют привлечь порядка 1000 оренбургских детей, проводить муниципальные и региональные чемпионаты, сформировать свою команду по киберспорту и выходить на более высокий уровень. в перспективе - геймдизайн, 3D моделирование, программирование."Правительство области ежегодно увеличивает объем средств для обеспечения работы центра. В этом году дополнительно выделили 6 миллионов рублей, так как увеличилось количество площадок "Гагарина". Кроме того, 55 миллионов рублей из областного бюджета пойдут на капремонт здания Губернаторского многопрофильного лицея, где разместилась основная площадка Центра одаренных детей", - сказал глава региона Денис Паслер."Гагарин" открылся в Оренбургской области в 2020 году в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". В настоящее время 5 площадок центра, где обучаются около 20 тысяч школьников, действуют в Оренбурге и Орске."Гагарин" оснащен современными научными лабораториями и мастерскими по стандартам "Сириуса". На орской площадке занимаются авиамоделированием, радиоконструированием, робототехникой, программированием и компьютерной графикой. В Оренбурге действуют "Центр микроскопии и микробиологии", "Спортивный зал для занятий самбо", мастерские по программам "Гончарное искусство и керамика", "Столярное дело", "Слесарное дело", "Композитные материалы", "Многоосевая обработка материалов". Подростки изучают конструкторское и инженерное дело, углубленно занимаются наукой."Мы стараемся открыть доступ к возможностям центра как можно большему числу школьников. Весь текущий учебный год в лабораториях и мастерских проходили уроки технологии для 2000 ребят из школ Оренбурга, Сакмарского и Оренбургского районов", - отметил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов, слова которого приводит пресс-служба.Центр работает не только для школьников, но и активно сотрудничает с ведущими вузами региона.Мобильные лаборатории позволяют юным краеведам, археологам, астрономам, геологам, живописцам, скалолазам, биологам проводить исследования в полевых условиях. На базе центра "Солнечная страна" в Тюльганском районе есть выездная астрономическая смена, в исследованиях задействованы мобильные лаборатории.

https://ria.ru/20211214/pasler-1763722906.html

https://ria.ru/20210916/investproekty-1750274782.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, киберспорт, дети