Рейтинг@Mail.ru
﻿Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/kadyrov-1789481234.html
﻿Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине
﻿Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
﻿Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов показывает бойцов спецназа "Ахмат" и их добычу с "одного... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:45
2022-05-19T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782880469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fc5125061d80a4d73414f79409f74b6.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов показывает бойцов спецназа "Ахмат" и их добычу с "одного участка фронта" в ЛНР."У бандеровцев отбиты БМП, приличный схрон стрелкового оружия, выстрелов от гранатомёта, миномёт, ящики с боеприпасами, разовые гранатомёты европейского производства, по всей видимости, поставленные бандитам в виде гуманитарной помощи сердобольными "доброжелателями" с Запада", - написал Кадыров в Telegram-канале к описанию видео.Он отметил, что теперь бойцы с удовольствием направят "военную помощь Байдена и Ко" против украинских бандитов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220518/plennye-1789206660.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782880469_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ac422028083d64fcf53231f371d89cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, днр
14:45 19.05.2022
 
﻿Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине

﻿Кадыров опубликовал видео с трофеями спецназа "Ахмат", среди которых БМП и боеприпасы

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 19 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов показывает бойцов спецназа "Ахмат" и их добычу с "одного участка фронта" в ЛНР.
"У бандеровцев отбиты БМП, приличный схрон стрелкового оружия, выстрелов от гранатомёта, миномёт, ящики с боеприпасами, разовые гранатомёты европейского производства, по всей видимости, поставленные бандитам в виде гуманитарной помощи сердобольными "доброжелателями" с Запада", - написал Кадыров в Telegram-канале к описанию видео.
Он отметил, что теперь бойцы с удовольствием направят "военную помощь Байдена и Ко" против украинских бандитов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 12:38Специальная военная операция на Украине
Кадыров высказался об обмене пленных боевиков с "Азовстали"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала