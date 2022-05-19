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Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине
Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине - РИА Новости, 19.05.2022
Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов показывает бойцов спецназа "Ахмат" и их добычу с "одного... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:45
2022-05-19T14:45
2022-05-19T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 19 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов показывает бойцов спецназа "Ахмат" и их добычу с "одного участка фронта" в ЛНР."У бандеровцев отбиты БМП, приличный схрон стрелкового оружия, выстрелов от гранатомёта, миномёт, ящики с боеприпасами, разовые гранатомёты европейского производства, по всей видимости, поставленные бандитам в виде гуманитарной помощи сердобольными "доброжелателями" с Запада", - написал Кадыров в Telegram-канале к описанию видео.Он отметил, что теперь бойцы с удовольствием направят "военную помощь Байдена и Ко" против украинских бандитов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, днр
Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине
Кадыров опубликовал видео с трофеями спецназа "Ахмат", среди которых БМП и боеприпасы