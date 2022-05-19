https://ria.ru/20220519/kadyrov-1789481234.html

﻿Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине

﻿Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине - РИА Новости, 19.05.2022

﻿Кадыров выложил видео с трофеями спецназа "Ахмат", отбитыми на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов показывает бойцов спецназа "Ахмат" и их добычу с "одного... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:45

2022-05-19T14:45

2022-05-19T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782880469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fc5125061d80a4d73414f79409f74b6.jpg

ГРОЗНЫЙ, 19 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов показывает бойцов спецназа "Ахмат" и их добычу с "одного участка фронта" в ЛНР."У бандеровцев отбиты БМП, приличный схрон стрелкового оружия, выстрелов от гранатомёта, миномёт, ящики с боеприпасами, разовые гранатомёты европейского производства, по всей видимости, поставленные бандитам в виде гуманитарной помощи сердобольными "доброжелателями" с Запада", - написал Кадыров в Telegram-канале к описанию видео.Он отметил, что теперь бойцы с удовольствием направят "военную помощь Байдена и Ко" против украинских бандитов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220518/plennye-1789206660.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, днр