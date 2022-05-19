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В Гознаке заявили, что не ощущают влияния антироссийских санкций - РИА Новости, 19.05.2022
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В Гознаке заявили, что не ощущают влияния антироссийских санкций
В Гознаке заявили, что не ощущают влияния антироссийских санкций - РИА Новости, 19.05.2022
В Гознаке заявили, что не ощущают влияния антироссийских санкций
Антироссийские санкции пока не отразились на работе Гознака, программа этого года выполняется в полном объеме, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:00
2022-05-19T14:04
россия
экономика
аркадий трачук
гознак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции пока не отразились на работе Гознака, программа этого года выполняется в полном объеме, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий Трачук."Прогнозировать долгосрочные и среднесрочные ситуации я бы не стал. Программа этого года выполняется в полном объеме, в этом плане мы никаких препятствий для ее реализации не видим. Все остальное жизнь подскажет, посмотрим, как все механизмы будут работать", - сказал он."Сегодня у нас основная трудность - это логистические ограничения, которые сами с запретами не связаны, но связаны со сложностями в доставке каких-либо товаров. Это для нас важно, как это будет работать, и будет понятно, с какими возможными трудностями мы можем столкнуться. Пока ничего существенного", - добавил Трачук.Глава Гознака отметил, что акционерное общество выполняет все контракты перед зарубежными заказчиками, отказов от реализации существующих контрактов нет."Все контракты, которые нами заключены, выполняются в полном объеме, отказов от реализации существующих контрактов нет", - сказал он."Есть некоторые сложности с участием нашим в новых тендерах, потому что зачастую требуется предоставление гарантий - иногда из-за ограниченного количества финансовых институтов, которые могут нам оказать содействие в этом, бывает сложно. Такого рода риски, что мы можем не принять участие в новых тендерах есть, мы пытаемся найти решение. Где-то получается, где-то не очень, но в целом мы ту работу по экспорту, которая велась, продолжаем", - добавил Трачук.
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россия, экономика, аркадий трачук, гознак
14:00 19.05.2022 (обновлено: 14:04 19.05.2022)
 
В Гознаке заявили, что не ощущают влияния антироссийских санкций

Глава Гознака Трачук заявил, что антироссийские санкции не отразились на их работе

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Cторублевые купюры - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции пока не отразились на работе Гознака, программа этого года выполняется в полном объеме, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий Трачук.
"Прогнозировать долгосрочные и среднесрочные ситуации я бы не стал. Программа этого года выполняется в полном объеме, в этом плане мы никаких препятствий для ее реализации не видим. Все остальное жизнь подскажет, посмотрим, как все механизмы будут работать", - сказал он.
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"Сегодня у нас основная трудность - это логистические ограничения, которые сами с запретами не связаны, но связаны со сложностями в доставке каких-либо товаров. Это для нас важно, как это будет работать, и будет понятно, с какими возможными трудностями мы можем столкнуться. Пока ничего существенного", - добавил Трачук.
Глава Гознака отметил, что акционерное общество выполняет все контракты перед зарубежными заказчиками, отказов от реализации существующих контрактов нет.
"Все контракты, которые нами заключены, выполняются в полном объеме, отказов от реализации существующих контрактов нет", - сказал он.
"Есть некоторые сложности с участием нашим в новых тендерах, потому что зачастую требуется предоставление гарантий - иногда из-за ограниченного количества финансовых институтов, которые могут нам оказать содействие в этом, бывает сложно. Такого рода риски, что мы можем не принять участие в новых тендерах есть, мы пытаемся найти решение. Где-то получается, где-то не очень, но в целом мы ту работу по экспорту, которая велась, продолжаем", - добавил Трачук.
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РоссияЭкономикаАркадий ТрачукГознак
 
 
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