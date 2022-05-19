https://ria.ru/20220519/gosznak-1789461220.html

В Гознаке заявили, что не ощущают влияния антироссийских санкций

В Гознаке заявили, что не ощущают влияния антироссийских санкций - РИА Новости, 19.05.2022

В Гознаке заявили, что не ощущают влияния антироссийских санкций

Антироссийские санкции пока не отразились на работе Гознака, программа этого года выполняется в полном объеме, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:00

2022-05-19T14:00

2022-05-19T14:04

россия

экономика

аркадий трачук

гознак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149960/70/1499607024_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0f5877d7ed5cbdd80820eb1ab5dd7f82.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции пока не отразились на работе Гознака, программа этого года выполняется в полном объеме, сообщил журналистам гендиректор Гознака Аркадий Трачук."Прогнозировать долгосрочные и среднесрочные ситуации я бы не стал. Программа этого года выполняется в полном объеме, в этом плане мы никаких препятствий для ее реализации не видим. Все остальное жизнь подскажет, посмотрим, как все механизмы будут работать", - сказал он."Сегодня у нас основная трудность - это логистические ограничения, которые сами с запретами не связаны, но связаны со сложностями в доставке каких-либо товаров. Это для нас важно, как это будет работать, и будет понятно, с какими возможными трудностями мы можем столкнуться. Пока ничего существенного", - добавил Трачук.Глава Гознака отметил, что акционерное общество выполняет все контракты перед зарубежными заказчиками, отказов от реализации существующих контрактов нет."Все контракты, которые нами заключены, выполняются в полном объеме, отказов от реализации существующих контрактов нет", - сказал он."Есть некоторые сложности с участием нашим в новых тендерах, потому что зачастую требуется предоставление гарантий - иногда из-за ограниченного количества финансовых институтов, которые могут нам оказать содействие в этом, бывает сложно. Такого рода риски, что мы можем не принять участие в новых тендерах есть, мы пытаемся найти решение. Где-то получается, где-то не очень, но в целом мы ту работу по экспорту, которая велась, продолжаем", - добавил Трачук.

https://ria.ru/20220412/kupyury-1783020347.html

https://ria.ru/20220412/rubli-1783019043.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, аркадий трачук, гознак