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В Рубежном начали эксгумацию стихийных захоронений - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/eksgumatsiya-1789545353.html
В Рубежном начали эксгумацию стихийных захоронений
В Рубежном начали эксгумацию стихийных захоронений - РИА Новости, 19.05.2022
В Рубежном начали эксгумацию стихийных захоронений
Эксгумировать тела мирных граждан, стихийно захороненных в городе Рубежное, начали в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в профильной луганской... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:40
2022-05-19T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 19 мая - РИА Новости. Эксгумировать тела мирных граждан, стихийно захороненных в городе Рубежное, начали в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в профильной луганской организации "Не забудем, не простим".В начале мая Рубежное перешло под полный контроль Народной милиции ЛНР. Боевые действия в городе продолжались два месяца, все это время погибавших и умиравших от естественных причин граждан хоронили в стихийных могилах - во дворах домов, на детских площадках, в садах и так далее. Ранее власти ЛНР сообщали, что за два месяца погибло около 400 мирных жителей."Сегодня эксгумировали двоих мужчин - 1974 и 2001 годов рождения. Оба - с белыми ленточками на руках", - рассказали РИА Новости в организации "Не забудем, не простим". По показаниям местных жителей, погибшие были мирными людьми и пытались выйти из Рубежного с вещами - при них были телефоны и документы. Они погибли в районе восьмого микрорайона. Местные жители похоронили их на месте гибели, установили кресты, подписав имена погибших. Сейчас тела погибших извлечены, их доставят в морг в Луганске для экспертизы, опознания и передачи родственникам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220302/donbass-1776020040.html
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в мире, рубежное, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:40 19.05.2022
 
В Рубежном начали эксгумацию стихийных захоронений

В Рубежном начали эксгумацию стихийно захороненных тел мирных жителей

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 19 мая - РИА Новости. Эксгумировать тела мирных граждан, стихийно захороненных в городе Рубежное, начали в Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в профильной луганской организации "Не забудем, не простим".
В начале мая Рубежное перешло под полный контроль Народной милиции ЛНР. Боевые действия в городе продолжались два месяца, все это время погибавших и умиравших от естественных причин граждан хоронили в стихийных могилах - во дворах домов, на детских площадках, в садах и так далее. Ранее власти ЛНР сообщали, что за два месяца погибло около 400 мирных жителей.
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"Сегодня эксгумировали двоих мужчин - 1974 и 2001 годов рождения. Оба - с белыми ленточками на руках", - рассказали РИА Новости в организации "Не забудем, не простим". По показаниям местных жителей, погибшие были мирными людьми и пытались выйти из Рубежного с вещами - при них были телефоны и документы. Они погибли в районе восьмого микрорайона. Местные жители похоронили их на месте гибели, установили кресты, подписав имена погибших. Сейчас тела погибших извлечены, их доставят в морг в Луганске для экспертизы, опознания и передачи родственникам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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