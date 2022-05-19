https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789410890.html

Эксперт: России надо менять всю стратегию экономического развития

Эксперт: России надо менять всю стратегию экономического развития - РИА Новости, 19.05.2022

Эксперт: России надо менять всю стратегию экономического развития

Главная проблема России в том, что внутренние факторы экономического роста до сих пор были мало задействованы, шоковая встряска от санкций должна естественным... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:40

2022-05-19T11:40

2022-05-19T11:49

экономика

россия

российская академия наук

александр широв

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главная проблема России в том, что внутренние факторы экономического роста до сих пор были мало задействованы, шоковая встряска от санкций должна естественным образом привести к их активизации, к изменению всей стратегии экономического развития страны, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв."Причем речь в данном случае не об антикризисных мерах – краткосрочных или долгосрочных, а об изменении всей стратегии экономического развития страны. Других вариантов выхода из кризиса, в котором мы в настоящее время оказались, я не вижу",- подчеркнул эксперт.Ведь в необъятной по своим размерам России, сказал он, "практически отсутствует в требуемых объемах качественная инфраструктура, прежде всего, социальная и жилищно-коммунальная, немало домов просто находятся в ветхом состоянии".В стране масса регионов, добавил он, где в населенных пунктах человек не может включить одновременно даже два электроприбора: "Включил, допустим, чайник, и жди пока он не вскипит, потому, что, если включишь что-то еще, электросеть просто не выдержит напряжения".Все это, не сомневается Широв, "огромное пространство для деятельности, которая не только позволит нашей экономике быстро двигаться вперед, даст импульс развитию многих отраслей промышленности, создаст рабочие места, но и поможет поднять уровень жизни миллионов россиян, чего мы все так хотим".Читайте полный текст интервью Александра Широва >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/voda-1789313931.html

https://ria.ru/20220518/defitsit-1789145413.html

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экономика, россия, российская академия наук, александр широв