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Эксперт: России надо менять всю стратегию экономического развития - РИА Новости, 19.05.2022
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Эксперт: России надо менять всю стратегию экономического развития
Эксперт: России надо менять всю стратегию экономического развития - РИА Новости, 19.05.2022
Эксперт: России надо менять всю стратегию экономического развития
Главная проблема России в том, что внутренние факторы экономического роста до сих пор были мало задействованы, шоковая встряска от санкций должна естественным... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:40
2022-05-19T11:49
экономика
россия
российская академия наук
александр широв
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главная проблема России в том, что внутренние факторы экономического роста до сих пор были мало задействованы, шоковая встряска от санкций должна естественным образом привести к их активизации, к изменению всей стратегии экономического развития страны, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв."Причем речь в данном случае не об антикризисных мерах – краткосрочных или долгосрочных, а об изменении всей стратегии экономического развития страны. Других вариантов выхода из кризиса, в котором мы в настоящее время оказались, я не вижу",- подчеркнул эксперт.Ведь в необъятной по своим размерам России, сказал он, "практически отсутствует в требуемых объемах качественная инфраструктура, прежде всего, социальная и жилищно-коммунальная, немало домов просто находятся в ветхом состоянии".В стране масса регионов, добавил он, где в населенных пунктах человек не может включить одновременно даже два электроприбора: "Включил, допустим, чайник, и жди пока он не вскипит, потому, что, если включишь что-то еще, электросеть просто не выдержит напряжения".Все это, не сомневается Широв, "огромное пространство для деятельности, которая не только позволит нашей экономике быстро двигаться вперед, даст импульс развитию многих отраслей промышленности, создаст рабочие места, но и поможет поднять уровень жизни миллионов россиян, чего мы все так хотим".Читайте полный текст интервью Александра Широва &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/voda-1789313931.html
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экономика, россия, российская академия наук, александр широв
11:40 19.05.2022 (обновлено: 11:49 19.05.2022)
 
Эксперт: России надо менять всю стратегию экономического развития

Эксперт Широв: санкции должны привести к дифференцированию российской экономики

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв
Член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главная проблема России в том, что внутренние факторы экономического роста до сих пор были мало задействованы, шоковая встряска от санкций должна естественным образом привести к их активизации, к изменению всей стратегии экономического развития страны, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
"Речь сегодня не только о том, что следует наконец всерьез взяться за дифференцирование российской экономики. Но перво-наперво необходимо широко использовать тот колоссальный потенциал, который есть внутри нашей экономики. Это, уверен, сегодня задача номер один, стоящая перед Россией",- сказал он.
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"Причем речь в данном случае не об антикризисных мерах – краткосрочных или долгосрочных, а об изменении всей стратегии экономического развития страны. Других вариантов выхода из кризиса, в котором мы в настоящее время оказались, я не вижу",- подчеркнул эксперт.
Ведь в необъятной по своим размерам России, сказал он, "практически отсутствует в требуемых объемах качественная инфраструктура, прежде всего, социальная и жилищно-коммунальная, немало домов просто находятся в ветхом состоянии".
"Посмотрите на провинцию, районные, областные центры, не говоря уже, о многочисленных деревнях, селах и поселках. Там везде огромные проблемы с коммунальными сетями, с развитием дорог, с обеспечением населения простейшими видами благ, типа канализации или достаточного объема энергомощностей",- заметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
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В стране масса регионов, добавил он, где в населенных пунктах человек не может включить одновременно даже два электроприбора: "Включил, допустим, чайник, и жди пока он не вскипит, потому, что, если включишь что-то еще, электросеть просто не выдержит напряжения".
Все это, не сомневается Широв, "огромное пространство для деятельности, которая не только позволит нашей экономике быстро двигаться вперед, даст импульс развитию многих отраслей промышленности, создаст рабочие места, но и поможет поднять уровень жизни миллионов россиян, чего мы все так хотим".
Читайте полный текст интервью Александра Широва >>
 
ЭкономикаРоссияРоссийская академия наукАлександр Широв
 
 
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