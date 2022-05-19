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Кириенко сообщил, что гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/donbass-1789545599.html
Кириенко сообщил, что гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров
Кириенко сообщил, что гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров - РИА Новости, 19.05.2022
Кириенко сообщил, что гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров
Около 75 тысяч человек из России оказывают гуманитарную помощь на Донбассе, а также в пунктах временного размещения в качестве волонтёров, рассказал первый... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:41
2022-05-19T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
сергей кириенко
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
лнр
днр
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Около 75 тысяч человек из России оказывают гуманитарную помощь на Донбассе, а также в пунктах временного размещения в качестве волонтёров, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".По его словам, "решением президента 24 февраля Россия заканчивает войну, которая идёт восемь лет" в Донбассе. "Восемь лет стреляют по мирным гражданам, восемь лет школьники большую часть своего учебного времени прятались по подвалам. Восемь лет - трагедия людей, единственным требованием которых было их право быть русскими, говорить по-русски, чтобы их дети учились на русском языке", - сказал Кириенко.По его словам, "у нас сегодня 75 тысяч человек в стране добровольно, безвозмездно осуществляют волонтёрскую деятельность, помощь". Он уточнил, что волонтеры "работают в ПВР, куда поехали беженцы с Донбасса, работают в пунктах комплектации помощи".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/pomosch-1789340048.html
https://ria.ru/20220517/razuvaeva-1788854467.html
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в мире, донбасс, сергей кириенко, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, днр
17:41 19.05.2022 (обновлено: 18:00 19.05.2022)
 
Кириенко сообщил, что гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров

Кириенко: гуманитарную помощь помощь жителлям Донбасса оказывают 75 тысяч волонтеров

© РИА Новости / Алексей МайшевВолонтеры общественной организации "Пища жизни. Донбасс" раздают гуманитарную помощь жителям села Крымское Луганской народной республики
Волонтеры общественной организации Пища жизни. Донбасс раздают гуманитарную помощь жителям села Крымское Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Волонтеры общественной организации "Пища жизни. Донбасс" раздают гуманитарную помощь жителям села Крымское Луганской народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Около 75 тысяч человек из России оказывают гуманитарную помощь на Донбассе, а также в пунктах временного размещения в качестве волонтёров, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
По его словам, "решением президента 24 февраля Россия заканчивает войну, которая идёт восемь лет" в Донбассе. "Восемь лет стреляют по мирным гражданам, восемь лет школьники большую часть своего учебного времени прятались по подвалам. Восемь лет - трагедия людей, единственным требованием которых было их право быть русскими, говорить по-русски, чтобы их дети учились на русском языке", - сказал Кириенко.
Гуманитарная помощь для жителей Донбасса - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Акция "Детям – в руки" собрала 18,5 тонны помощи для детей Донбасса
По его словам, "у нас сегодня 75 тысяч человек в стране добровольно, безвозмездно осуществляют волонтёрскую деятельность, помощь". Он уточнил, что волонтеры "работают в ПВР, куда поехали беженцы с Донбасса, работают в пунктах комплектации помощи".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассСергей КириенкоПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНР
 
 
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