17:41 19.05.2022 (обновлено: 18:00 19.05.2022)
Кириенко сообщил, что гумпомощь в Донбассе оказывают 75 тысяч волонтеров
Кириенко: гуманитарную помощь помощь жителлям Донбасса оказывают 75 тысяч волонтеров
© РИА Новости / Алексей МайшевВолонтеры общественной организации "Пища жизни. Донбасс" раздают гуманитарную помощь жителям села Крымское Луганской народной республики
Волонтеры общественной организации "Пища жизни. Донбасс" раздают гуманитарную помощь жителям села Крымское Луганской народной республики. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Около 75 тысяч человек из России оказывают гуманитарную помощь на Донбассе, а также в пунктах временного размещения в качестве волонтёров, рассказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
По его словам, "решением президента 24 февраля Россия заканчивает войну, которая идёт восемь лет" в Донбассе. "Восемь лет стреляют по мирным гражданам, восемь лет школьники большую часть своего учебного времени прятались по подвалам. Восемь лет - трагедия людей, единственным требованием которых было их право быть русскими, говорить по-русски, чтобы их дети учились на русском языке", - сказал Кириенко.
По его словам, "у нас сегодня 75 тысяч человек в стране добровольно, безвозмездно осуществляют волонтёрскую деятельность, помощь". Он уточнил, что волонтеры "работают в ПВР, куда поехали беженцы с Донбасса, работают в пунктах комплектации помощи".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.