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В Донецке автобус попал под обстрел со стороны украинских войск - РИА Новости, 19.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/donbass-1789437772.html
В Донецке автобус попал под обстрел со стороны украинских войск
В Донецке автобус попал под обстрел со стороны украинских войск - РИА Новости, 19.05.2022
В Донецке автобус попал под обстрел со стороны украинских войск
Автобус попал под обстрел со стороны украинских войск в Донецке, два пассажира пострадали, сообщил мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:49
2022-05-19T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
донецк (днр)
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Автобус попал под обстрел со стороны украинских войск в Донецке, два пассажира пострадали, сообщил мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин."Под обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) попал пассажирский автобус №7, находившийся с пассажирами на маршруте в районе посёлка Грабари. Автобус следовал от железнодорожного вокзала в сторону посёлка Административный Куйбышевского района", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.По его словам, из-за обстрела пострадали двое пассажиров, которых водитель автобуса незамедлительно доставил в лечебное учреждение. Обшивка автобуса также посечена осколками.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр
12:49 19.05.2022
 
В Донецке автобус попал под обстрел со стороны украинских войск

Мэр Кулемзин: в Донецке автобус попал под обстрел со стороны ВСУ, два пассажира пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Автобус попал под обстрел со стороны украинских войск в Донецке, два пассажира пострадали, сообщил мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин.
"Под обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) попал пассажирский автобус №7, находившийся с пассажирами на маршруте в районе посёлка Грабари. Автобус следовал от железнодорожного вокзала в сторону посёлка Административный Куйбышевского района", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за обстрела пострадали двое пассажиров, которых водитель автобуса незамедлительно доставил в лечебное учреждение. Обшивка автобуса также посечена осколками.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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