Мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками
Представительство ДНР: мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что в 10.47 (время совпадает с мск) украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град".
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя - мужчины, в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поселка "Административный" в Куйбышевском районе Донецка, пересечение Красноармейского шоссе и проспекта Шведова. По предварительным данным еще двое мирных жителей были ранены в районе спортивного комплекса "Олимп" по улице Туманяна, 3", - сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.