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Мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/donbass-1789417448.html
Мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 19.05.2022
Мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками
Один мирный житель погиб, еще двое пострадали из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:57
2022-05-19T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в 10.47 (время совпадает с мск) украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град"."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя - мужчины, в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поселка "Административный" в Куйбышевском районе Донецка, пересечение Красноармейского шоссе и проспекта Шведова. По предварительным данным еще двое мирных жителей были ранены в районе спортивного комплекса "Олимп" по улице Туманяна, 3", - сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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в мире, донецк (днр), украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
11:57 19.05.2022
 
Мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Представительство ДНР: мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что в 10.47 (время совпадает с мск) украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град".
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"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя - мужчины, в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поселка "Административный" в Куйбышевском районе Донецка, пересечение Красноармейского шоссе и проспекта Шведова. По предварительным данным еще двое мирных жителей были ранены в районе спортивного комплекса "Олимп" по улице Туманяна, 3", - сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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