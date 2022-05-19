https://ria.ru/20220519/donbass-1789417448.html

Мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 19.05.2022

Мирный житель погиб из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Один мирный житель погиб, еще двое пострадали из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:57

2022-05-19T11:57

2022-05-19T11:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

днр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в 10.47 (время совпадает с мск) украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град"."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя - мужчины, в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) поселка "Административный" в Куйбышевском районе Донецка, пересечение Красноармейского шоссе и проспекта Шведова. По предварительным данным еще двое мирных жителей были ранены в районе спортивного комплекса "Олимп" по улице Туманяна, 3", - сообщается в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

донецк (днр)

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины