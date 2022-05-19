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В Минеральном при обстреле ВСУ повреждены фельдшерский пункт и сельсовет

В Минеральном при обстреле ВСУ повреждены фельдшерский пункт и сельсовет - РИА Новости, 19.05.2022

В Минеральном при обстреле ВСУ повреждены фельдшерский пункт и сельсовет

Украинские войска нанесли удар по селу Минеральное в Ясиноватском районе Донецкой народной республики, повреждены фельдшерско-акушерский пункт и здание... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:25

2022-05-19T10:25

2022-05-19T10:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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днр

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Минеральное в Ясиноватском районе Донецкой народной республики, повреждены фельдшерско-акушерский пункт и здание сельского совета, сообщил в четверг штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по селу Минеральное в Ясиноватском районе. По улице Мира пострадали фельдшерско-акушерский пункт и здание сельского совета", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 8.08 мск выпустили по Минеральному шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины