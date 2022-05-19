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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 9.20 (совпадает с мск) обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:16
2022-05-19T10:16
2022-05-19T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в 9.20 (совпадает с мск) обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, пантелеймоновка (горловский район)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 122 мм по Пантелеймоновке