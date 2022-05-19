09:24 19.05.2022 (обновлено: 09:27 19.05.2022)
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию республики
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 216 снарядов, погибли двое мирных жителей, пятеро ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, РПГ, также применялось стрелковое вооружение. Выпустили 216 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, погибли двое мирных жителей, пятеро получили ранения. Повреждены 11 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Всего под огнем оказались районы 13 населенных пунктов республики, в том числе Донецк (Петровский и Киевский районы), Горловка (поселок шахт 6/7 и "Комсомолец"), Пантелеймоновка, Михайловка, Озеряновка, Железная Балка, Васильевка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Докучаевск, уточнило представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.