Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/donbass-1789382945.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.05.2022
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 216 снарядов, погибли двое мирных жителей, пятеро... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:24
2022-05-19T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788502045_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c975a40a5f5a0c2140380ec51b00a540.jpg
ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 216 снарядов, погибли двое мирных жителей, пятеро ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, РПГ, также применялось стрелковое вооружение. Выпустили 216 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, погибли двое мирных жителей, пятеро получили ранения. Повреждены 11 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.Всего под огнем оказались районы 13 населенных пунктов республики, в том числе Донецк (Петровский и Киевский районы), Горловка (поселок шахт 6/7 и "Комсомолец"), Пантелеймоновка, Михайловка, Озеряновка, Железная Балка, Васильевка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Докучаевск, уточнило представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788502045_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_60e148257744a1a44853e674a7bb2ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс
09:24 19.05.2022 (обновлено: 09:27 19.05.2022)
 
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию республики

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 216 снарядов, погибли двое мирных жителей, пятеро ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, РПГ, также применялось стрелковое вооружение. Выпустили 216 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, погибли двое мирных жителей, пятеро получили ранения. Повреждены 11 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Всего под огнем оказались районы 13 населенных пунктов республики, в том числе Донецк (Петровский и Киевский районы), Горловка (поселок шахт 6/7 и "Комсомолец"), Пантелеймоновка, Михайловка, Озеряновка, Железная Балка, Васильевка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Докучаевск, уточнило представительство.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала