https://ria.ru/20220519/donbass-1789382945.html

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.05.2022

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 216 снарядов, погибли двое мирных жителей, пятеро... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:24

2022-05-19T09:24

2022-05-19T09:27

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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 216 снарядов, погибли двое мирных жителей, пятеро ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 мм, на горловском – артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, РПГ, также применялось стрелковое вооружение. Выпустили 216 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, погибли двое мирных жителей, пятеро получили ранения. Повреждены 11 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.Всего под огнем оказались районы 13 населенных пунктов республики, в том числе Донецк (Петровский и Киевский районы), Горловка (поселок шахт 6/7 и "Комсомолец"), Пантелеймоновка, Михайловка, Озеряновка, Железная Балка, Васильевка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Александровка, Еленовка, Докучаевск, уточнило представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс