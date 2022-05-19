https://ria.ru/20220519/donbass-1789382585.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 19.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами калибром 122 мм

Украинские войска в 9.00 (совпадает с мск) обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:22

2022-05-19T09:22

2022-05-19T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 (совпадает с мск) обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, донбасс