https://ria.ru/20220519/donbass-1789379113.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 19.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска в 8.30 обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T08:52

2022-05-19T08:52

2022-05-19T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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днр

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска в 8.30 обстреляли населенный пункт Ясиноватая, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

донбасс

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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