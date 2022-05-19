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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике: по Ясиноватой выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" и четыре... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:12

2022-05-19T13:12

2022-05-19T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике: по Ясиноватой выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, по Васильевке - четыре снаряда того же калибра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.43 (совпадает с мск - ред.) н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 12.48 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 12.48 - н.п. Авдеевка - н.п. Васильевка: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, ясиноватая