https://ria.ru/20220519/delimitatsiya-1789546288.html

МИД Армении: Ереван не отказывался от встречи с Баку по делимитации границ

МИД Армении: Ереван не отказывался от встречи с Баку по делимитации границ - РИА Новости, 19.05.2022

МИД Армении: Ереван не отказывался от встречи с Баку по делимитации границ

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Ереван не отказывался от встречи с Баку по вопросу делимитации границы. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:46

2022-05-19T17:46

2022-05-19T17:46

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арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Ереван не отказывался от встречи с Баку по вопросу делимитации границы.Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что 16-17 мая в Москве будет организована двухсторонняя встреча по делимитации и пограничной безопасности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил разочарованность тем, что Армения в последний день отменила встречу, а позже отказалась от предложения о новой."Армянская сторона остается приверженной реализации достигнутых договоренностей. Соответственно, армянская сторона не отменяла и не отказывалась ни от одной встречи. В рамках договоренностей, достигнутых между руководителями двух стран в Сочи и Брюсселе, армянская сторона по-прежнему готова приступить к работе комиссий", - написал Унанян в соцсетяхВ четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что рабочая встреча комиссий по делимитации границы не состоялась из-за технических проблем. Он выразил надежду, что технические вопросы будут решены и встреча состоится.Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов 11 марта сообщил турецким СМИ, что Азербайджан представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами. Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева пояснила РИА Новости, что в предложениях Баку отражены пять базовых принципов нормализации отношений с Арменией, в частности взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности двух стран, отказ от территориальных претензий.В МИД Армении заявляли, что Ереван ответил на предложения Азербайджана и обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору с Баку на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского заключительного акта.

https://ria.ru/20220514/azerbaydzhan-1788544428.html

https://ria.ru/20220513/normalizatsiya-1788307222.html

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