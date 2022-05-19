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Правительство запустит программу льготного кредитования для бизнеса
Правительство запустит программу льготного кредитования для бизнеса - РИА Новости, 19.05.2022
Правительство запустит программу льготного кредитования для бизнеса
В России запустят программу льготного кредитования бизнеса на приобретение приоритетной импортной продукции, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:15
2022-05-19T16:15
2022-05-19T17:20
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В России запустят программу льготного кредитования бизнеса на приобретение приоритетной импортной продукции, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.Он уточнил, что банкам компенсируют разницу с рыночной ставкой за счет субсидий из бюджета.Период погашения кредита будет зависеть от цели займа: для закупки сырья и комплектующих — год, для оборудования и средств производства — три года.В правительстве рассчитывают, что эта поддержка поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки необходимых товаров и ресурсов, чтобы вернуться к поступательному развитию.Накануне Мишустин сообщил, что правительство подготовило меры по снижению административной нагрузки на бизнес при приобретении компаниями активов. В частности, предлагается упростить взаимодействие предприятий с Федеральной антимонопольной службой: покупателю будет достаточно направить уведомление о совершенной сделке без получения предварительного разрешения. Отмечается, что новый порядок не коснется стратегически важных сфер, где действует особый контроль государства.
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экономика, михаил мишустин, россия
16:15 19.05.2022 (обновлено: 17:20 19.05.2022)
Правительство запустит программу льготного кредитования для бизнеса
Мишустин подписал документ о запуске программы льготного кредитования для бизнеса
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В России запустят программу льготного кредитования бизнеса на приобретение приоритетной импортной продукции, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
"Стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30 процентов от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 7 процентов", — пояснил премьер.
Он уточнил, что банкам компенсируют разницу с рыночной ставкой за счет субсидий из бюджета.
Период погашения кредита будет зависеть от цели займа: для закупки сырья и комплектующих — год, для оборудования и средств производства — три года.
В правительстве рассчитывают, что эта поддержка поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки необходимых товаров и ресурсов, чтобы вернуться к поступательному развитию.
Накануне Мишустин сообщил, что правительство подготовило меры по снижению административной нагрузки на бизнес при приобретении компаниями активов. В частности, предлагается упростить взаимодействие предприятий с Федеральной антимонопольной службой: покупателю будет достаточно направить уведомление о совершенной сделке без получения предварительного разрешения. Отмечается, что новый порядок не коснется стратегически важных сфер, где действует особый контроль государства.