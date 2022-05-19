https://ria.ru/20220519/biznes-1789515929.html

Правительство запустит программу льготного кредитования для бизнеса

Правительство запустит программу льготного кредитования для бизнеса - РИА Новости, 19.05.2022

Правительство запустит программу льготного кредитования для бизнеса

В России запустят программу льготного кредитования бизнеса на приобретение приоритетной импортной продукции, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:15

2022-05-19T16:15

2022-05-19T17:20

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В России запустят программу льготного кредитования бизнеса на приобретение приоритетной импортной продукции, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.Он уточнил, что банкам компенсируют разницу с рыночной ставкой за счет субсидий из бюджета.Период погашения кредита будет зависеть от цели займа: для закупки сырья и комплектующих — год, для оборудования и средств производства — три года.В правительстве рассчитывают, что эта поддержка поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки необходимых товаров и ресурсов, чтобы вернуться к поступательному развитию.Накануне Мишустин сообщил, что правительство подготовило меры по снижению административной нагрузки на бизнес при приобретении компаниями активов. В частности, предлагается упростить взаимодействие предприятий с Федеральной антимонопольной службой: покупателю будет достаточно направить уведомление о совершенной сделке без получения предварительного разрешения. Отмечается, что новый порядок не коснется стратегически важных сфер, где действует особый контроль государства.

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экономика, михаил мишустин, россия