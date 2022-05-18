https://ria.ru/20220518/zaporozhe-1789312477.html
Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени"
Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени" - РИА Новости, 18.05.2022
Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени"
Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется "в тени", заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:16
2022-05-18T18:16
2022-05-18T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
украина
марат хуснуллин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590911298_0:0:2808:1580_1920x0_80_0_0_c98ff0d2c07b696af1114588a38ea2f9.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется "в тени", заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Мелитополе с рабочим визитом."Я считаю, что она (Запорожская область) не останется в тени ни при каких обстоятельствах. И с Крымом, и со всей территорией РФ будем организовывать полноценное сотрудничество. Сейчас все зависит от оперативности принятия решений", - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, Запорожской области будет оказана помочь по линии Минсельхоза РФ, Фонда развития промышленности - необходимые средства есть. "Мы все эти программы настроим, интегрируем с областью". - подчеркнул вице-премьер."Цель нашего приезда - это максимальное оказание помощи в восстановлении жизнедеятельности города, экономики города, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, была работа, была возможность спокойно жить и отдыхать", - заключил Хуснуллин.
https://ria.ru/20220504/internet-1786815304.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590911298_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_8af1cf3c27cb10c7bb5d3047ddf2c740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, украина, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр
18:16 18.05.2022 (обновлено: 18:17 18.05.2022)
Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени"
Вице-премьер Хуснуллин пообещал Запорожской области поддержку