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Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени" - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени"
Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени" - РИА Новости, 18.05.2022
Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени"
Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется "в тени", заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:16
2022-05-18T18:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
украина
марат хуснуллин
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется "в тени", заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Мелитополе с рабочим визитом."Я считаю, что она (Запорожская область) не останется в тени ни при каких обстоятельствах. И с Крымом, и со всей территорией РФ будем организовывать полноценное сотрудничество. Сейчас все зависит от оперативности принятия решений", - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, Запорожской области будет оказана помочь по линии Минсельхоза РФ, Фонда развития промышленности - необходимые средства есть. "Мы все эти программы настроим, интегрируем с областью". - подчеркнул вице-премьер."Цель нашего приезда - это максимальное оказание помощи в восстановлении жизнедеятельности города, экономики города, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, была работа, была возможность спокойно жить и отдыхать", - заключил Хуснуллин.
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в мире, россия, запорожская область, украина, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр
18:16 18.05.2022 (обновлено: 18:17 18.05.2022)
 
Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени"

Вице-премьер Хуснуллин пообещал Запорожской области поддержку

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется "в тени", заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Мелитополе с рабочим визитом.
"Я считаю, что она (Запорожская область) не останется в тени ни при каких обстоятельствах. И с Крымом, и со всей территорией РФ будем организовывать полноценное сотрудничество. Сейчас все зависит от оперативности принятия решений", - сказал Хуснуллин журналистам.
По его словам, Запорожской области будет оказана помочь по линии Минсельхоза РФ, Фонда развития промышленности - необходимые средства есть. "Мы все эти программы настроим, интегрируем с областью". - подчеркнул вице-премьер.
"Цель нашего приезда - это максимальное оказание помощи в восстановлении жизнедеятельности города, экономики города, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, была работа, была возможность спокойно жить и отдыхать", - заключил Хуснуллин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьУкраинаМарат ХуснуллинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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