https://ria.ru/20220518/zaporozhe-1789312477.html

Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени"

Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени" - РИА Новости, 18.05.2022

Хуснуллин пообещал, что Запорожская область не останется "в тени"

Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется "в тени", заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:16

2022-05-18T18:16

2022-05-18T18:17

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется "в тени", заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Мелитополе с рабочим визитом."Я считаю, что она (Запорожская область) не останется в тени ни при каких обстоятельствах. И с Крымом, и со всей территорией РФ будем организовывать полноценное сотрудничество. Сейчас все зависит от оперативности принятия решений", - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, Запорожской области будет оказана помочь по линии Минсельхоза РФ, Фонда развития промышленности - необходимые средства есть. "Мы все эти программы настроим, интегрируем с областью". - подчеркнул вице-премьер."Цель нашего приезда - это максимальное оказание помощи в восстановлении жизнедеятельности города, экономики города, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, была работа, была возможность спокойно жить и отдыхать", - заключил Хуснуллин.

https://ria.ru/20220504/internet-1786815304.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, запорожская область, украина, марат хуснуллин, ситуация в днр и лнр