https://ria.ru/20220518/vymogatelstvo-1789325291.html

Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей

Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей - РИА Новости, 18.05.2022

Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, который, по их данным, потребовал у родственницы подозреваемого 3 миллиона... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:04

2022-05-18T19:04

2022-05-18T19:04

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, который, по их данным, потребовал у родственницы подозреваемого 3 миллиона рублей за переквалификацию дела на менее тяжкое, сообщает УФСБ России по Ростовской области."УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону, причастного к получению взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Оперативники выяснили, что в производстве следователя находилось дело по статье УК РФ "Вымогательство". "Полицейский потребовал через адвоката от родственницы подозреваемого в совершении указанного преступления 3 миллиона рублей за переквалификацию состава преступления на менее тяжкий", - отмечается в сообщении.После передачи денег адвокат и следователь были задержаны. В отношении старшего следователя полиции возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", адвокат стал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посредничество во взяточничестве".

https://ria.ru/20220518/nasilnik-1789255585.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, россия