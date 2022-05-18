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Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей - РИА Новости, 18.05.2022
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Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей
Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей - РИА Новости, 18.05.2022
Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, который, по их данным, потребовал у родственницы подозреваемого 3 миллиона... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:04
2022-05-18T19:04
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, который, по их данным, потребовал у родственницы подозреваемого 3 миллиона рублей за переквалификацию дела на менее тяжкое, сообщает УФСБ России по Ростовской области."УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону, причастного к получению взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Оперативники выяснили, что в производстве следователя находилось дело по статье УК РФ "Вымогательство". "Полицейский потребовал через адвоката от родственницы подозреваемого в совершении указанного преступления 3 миллиона рублей за переквалификацию состава преступления на менее тяжкий", - отмечается в сообщении.После передачи денег адвокат и следователь были задержаны. В отношении старшего следователя полиции возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", адвокат стал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посредничество во взяточничестве".
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ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, россия
19:04 18.05.2022
 
Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей

В Ростове-на-Дону задержали полицейского за вымогательство трех миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Полиция. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, который, по их данным, потребовал у родственницы подозреваемого 3 миллиона рублей за переквалификацию дела на менее тяжкое, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону, причастного к получению взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Оперативники выяснили, что в производстве следователя находилось дело по статье УК РФ "Вымогательство". "Полицейский потребовал через адвоката от родственницы подозреваемого в совершении указанного преступления 3 миллиона рублей за переквалификацию состава преступления на менее тяжкий", - отмечается в сообщении.
После передачи денег адвокат и следователь были задержаны. В отношении старшего следователя полиции возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", адвокат стал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посредничество во взяточничестве".
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