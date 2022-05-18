https://ria.ru/20220518/vymogatelstvo-1789325291.html
Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей
Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей - РИА Новости, 18.05.2022
Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, который, по их данным, потребовал у родственницы подозреваемого 3 миллиона... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:04
2022-05-18T19:04
2022-05-18T19:04
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, который, по их данным, потребовал у родственницы подозреваемого 3 миллиона рублей за переквалификацию дела на менее тяжкое, сообщает УФСБ России по Ростовской области."УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону, причастного к получению взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Оперативники выяснили, что в производстве следователя находилось дело по статье УК РФ "Вымогательство". "Полицейский потребовал через адвоката от родственницы подозреваемого в совершении указанного преступления 3 миллиона рублей за переквалификацию состава преступления на менее тяжкий", - отмечается в сообщении.После передачи денег адвокат и следователь были задержаны. В отношении старшего следователя полиции возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", адвокат стал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посредничество во взяточничестве".
https://ria.ru/20220518/nasilnik-1789255585.html
ростов-на-дону
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_1b560b753948759674c3b7b39c922809.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, россия
Ростовского полицейского задержали за вымогательство трех миллионов рублей
В Ростове-на-Дону задержали полицейского за вымогательство трех миллионов рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Ростова-на-Дону, который, по их данным, потребовал у родственницы подозреваемого 3 миллиона рублей за переквалификацию дела на менее тяжкое, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"УФСБ России
по Ростовской области
задокументирована и пресечена противоправная деятельность старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории обслуживания отдела полиции следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону
, причастного к получению взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Оперативники выяснили, что в производстве следователя находилось дело по статье УК РФ "Вымогательство". "Полицейский потребовал через адвоката от родственницы подозреваемого в совершении указанного преступления 3 миллиона рублей за переквалификацию состава преступления на менее тяжкий", - отмечается в сообщении.
После передачи денег адвокат и следователь были задержаны. В отношении старшего следователя полиции возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", адвокат стал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного статьей "Посредничество во взяточничестве".