https://ria.ru/20220518/vyezd-1789141423.html

Россиянам разрешили выезд на автомобилях в ДНР, ЛНР и Грузию

Россиянам разрешили выезд на автомобилях в ДНР, ЛНР и Грузию - РИА Новости, 18.05.2022

Россиянам разрешили выезд на автомобилях в ДНР, ЛНР и Грузию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую народные республики, а РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T00:52

2022-05-18T00:52

2022-05-18T09:31

луганская народная республика

россия

грузия

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое предусматривало временные ограничения на передвижение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу.Ранее подобные ограничения были отменены в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.Кроме того, с 9 апреля сняты ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.

https://ria.ru/20220513/vezd-1788340790.html

луганская народная республика

россия

грузия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

луганская народная республика, россия, грузия, в мире, донецкая народная республика