https://ria.ru/20220518/vyezd-1789141423.html
Россиянам разрешили выезд на автомобилях в ДНР, ЛНР и Грузию
Россиянам разрешили выезд на автомобилях в ДНР, ЛНР и Грузию - РИА Новости, 18.05.2022
Россиянам разрешили выезд на автомобилях в ДНР, ЛНР и Грузию
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую народные республики, а РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T00:52
2022-05-18T00:52
2022-05-18T09:31
луганская народная республика
россия
грузия
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое предусматривало временные ограничения на передвижение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу.Ранее подобные ограничения были отменены в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.Кроме того, с 9 апреля сняты ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.С августа 2020 года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.
https://ria.ru/20220513/vezd-1788340790.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, грузия, в мире, донецкая народная республика
00:52 18.05.2022 (обновлено: 09:31 18.05.2022)
Россиянам разрешили выезд на автомобилях в ДНР, ЛНР и Грузию
Премьер Мишустин подписал распоряжение о выезде россиян на машине в ДНР, ЛНР и Грузию
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое предусматривало временные ограничения на передвижение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу.
Ранее подобные ограничения были отменены в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.
Кроме того, с 9 апреля сняты ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19.
Россия
с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение сделали для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.
С августа 2020 года Москва
начала постепенно возобновлять перелеты.