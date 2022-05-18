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Боррель заявил, что ЕС не планирует вести мир к третьей мировой войне - РИА Новости, 18.05.2022
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Боррель заявил, что ЕС не планирует вести мир к третьей мировой войне
Боррель заявил, что ЕС не планирует вести мир к третьей мировой войне - РИА Новости, 18.05.2022
Боррель заявил, что ЕС не планирует вести мир к третьей мировой войне
ЕС, предлагая программу по увеличению инвестиций в оборонный сектор, не планирует наращивать вооружения и вести мир к Третьей мировой войне, речь идет о... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:01
2022-05-18T16:18
в мире
жозеп боррель
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. ЕС, предлагая программу по увеличению инвестиций в оборонный сектор, не планирует наращивать вооружения и вести мир к Третьей мировой войне, речь идет о координации и лучшем расходовании средств в целях лучшей обороны, заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.Боррель и представители Еврокомиссии представили в среду предложения Еврокомиссии по преодолению пробелов в инвестициях в сфере обороны Евросоюза."Те, кто говорит о том, что мы собираемся вести гонку вооружений и привести к Третьей мировой войне, ошибаются. Напротив, речь идет не о наращивании вооружений, а о координации, о том, чтобы расходовать даже меньше, но грамотнее, осуществлять коллективные закупки в оборонной сфере с целью лучшей защиты наших граждан", - сказал он, комментируя замечание журналистов о том, что эксперты считают этот план ЕС началом гонки вооружений.
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина
16:01 18.05.2022 (обновлено: 16:18 18.05.2022)
 
Боррель заявил, что ЕС не планирует вести мир к третьей мировой войне

Боррель: ЕС не планирует наращивать вооружения и вести мир к третьей мировой войне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. ЕС, предлагая программу по увеличению инвестиций в оборонный сектор, не планирует наращивать вооружения и вести мир к Третьей мировой войне, речь идет о координации и лучшем расходовании средств в целях лучшей обороны, заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Боррель и представители Еврокомиссии представили в среду предложения Еврокомиссии по преодолению пробелов в инвестициях в сфере обороны Евросоюза.
"Те, кто говорит о том, что мы собираемся вести гонку вооружений и привести к Третьей мировой войне, ошибаются. Напротив, речь идет не о наращивании вооружений, а о координации, о том, чтобы расходовать даже меньше, но грамотнее, осуществлять коллективные закупки в оборонной сфере с целью лучшей защиты наших граждан", - сказал он, комментируя замечание журналистов о том, что эксперты считают этот план ЕС началом гонки вооружений.
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