https://ria.ru/20220518/vladivostok-1789146159.html

Житель Владивостока из ревности сжег три иномарки своих коллег

Житель Владивостока из ревности сжег три иномарки своих коллег - РИА Новости, 18.05.2022

Житель Владивостока из ревности сжег три иномарки своих коллег

Житель Владивостока подозревается в поджоге из ревности трех иномарок, принадлежащих его коллегам, сообщает краевое управление МВД. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T04:03

2022-05-18T04:03

2022-05-18T10:16

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в поджоге из ревности трех иномарок, принадлежащих его коллегам, сообщает краевое управление МВД."В полиции Владивостока за короткий промежуток времени было зарегистрировано несколько сообщений о поджогах автотранспортных средств сотрудников одного предприятия", - говорится в сообщении.Так, на Партизанском проспекте загорелась Toyota Estima, в Советском районе Владивостока с интервалом в пару недель подожгли Toyota Hiаce и Toyota Sienta. В преступлении заподозрили 37-летнего местного жителя.В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что подозреваемый ревновал одного из общих коллег.Владельцам машин причинен ущерб на сумму около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога". Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220512/podzhog-1788152068.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, владивосток