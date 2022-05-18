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Житель Владивостока из ревности сжег три иномарки своих коллег - РИА Новости, 18.05.2022
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Житель Владивостока из ревности сжег три иномарки своих коллег
Житель Владивостока из ревности сжег три иномарки своих коллег - РИА Новости, 18.05.2022
Житель Владивостока из ревности сжег три иномарки своих коллег
Житель Владивостока подозревается в поджоге из ревности трех иномарок, принадлежащих его коллегам, сообщает краевое управление МВД. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T04:03
2022-05-18T10:16
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в поджоге из ревности трех иномарок, принадлежащих его коллегам, сообщает краевое управление МВД."В полиции Владивостока за короткий промежуток времени было зарегистрировано несколько сообщений о поджогах автотранспортных средств сотрудников одного предприятия", - говорится в сообщении.Так, на Партизанском проспекте загорелась Toyota Estima, в Советском районе Владивостока с интервалом в пару недель подожгли Toyota Hiаce и Toyota Sienta. В преступлении заподозрили 37-летнего местного жителя.В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что подозреваемый ревновал одного из общих коллег.Владельцам машин причинен ущерб на сумму около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога". Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, владивосток
04:03 18.05.2022 (обновлено: 10:16 18.05.2022)
 
Житель Владивостока из ревности сжег три иномарки своих коллег

Во Владивостоке местный житель из ревности сжег три иномарки своих товарищей по работе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в поджоге из ревности трех иномарок, принадлежащих его коллегам, сообщает краевое управление МВД.
"В полиции Владивостока за короткий промежуток времени было зарегистрировано несколько сообщений о поджогах автотранспортных средств сотрудников одного предприятия", - говорится в сообщении.
Так, на Партизанском проспекте загорелась Toyota Estima, в Советском районе Владивостока с интервалом в пару недель подожгли Toyota Hiаce и Toyota Sienta. В преступлении заподозрили 37-летнего местного жителя.
"Установлено, что злоумышленник хорошо знаком с потерпевшими и на протяжении долгого времени работал с ними в одном коллективе. Мотивом противоправного деяния послужило личное неприязненное отношение на почве ревности. Мужчина решил отомстить коллегам и поджег стоящий перед домом автомобиль. На этом он не остановился и повторил деяние с двумя автомобилями товарищей по работе", - отмечают в полиции.
В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что подозреваемый ревновал одного из общих коллег.
Владельцам машин причинен ущерб на сумму около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога". Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
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