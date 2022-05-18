02:44 18.05.2022 (обновлено: 03:01 18.05.2022)
Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией
Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Родригес встретился с представителем оппозиции
Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 18 мая - РИА Новости. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией, провел первую с октября 2021 года встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом.
"На рабочей встрече для (определения - ред.) планов на будущее. Спасаем дух Мехико", - написал Родригес в своем блоге в Twitter под снимком со встречи с лидером переговорной делегации.
Переговоры властей Венесуэлы с правой оппозицией в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о возобновлении и расширении переговоров с оппозицией в марте 2022 года, однако никакой публичной информации об этом процессе не появлялось.
Встреча представителей политических сил прошла почти немедленно после решения Соединенных Штатов Америки одобрить возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы. Этот шаг, как объяснили в госдепартаменте США, сделан навстречу намерению правительства Венесуэлы вернуться к переговорам.
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Итоги переговоров политических сил Венесуэлы в США называют основой для дальнейших решений по ослаблению или ужесточению санкционной политики в отношении Каракаса.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.