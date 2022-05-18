https://ria.ru/20220518/utechka-1789291080.html
РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний
РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний - РИА Новости, 18.05.2022
РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний
Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:23
2022-05-18T17:23
2022-05-18T17:23
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний, сообщает ведомство.В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников."Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний", - говорится в сообщении.Ведомство проверит информацию о возможных новых утечках."Граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации, как в досудебном, так и в судебном порядке", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220518/vtb-1789217915.html
https://ria.ru/20220518/yandeks-1789224211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия, яндекс, гибдд мвд рф, сдэк, билайн, авито, wildberries
РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний
Роскомнадзор заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний