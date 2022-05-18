https://ria.ru/20220518/utechka-1789291080.html

РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний

РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний - РИА Новости, 18.05.2022

РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний

Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:23

2022-05-18T17:23

2022-05-18T17:23

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

происшествия

яндекс

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний, сообщает ведомство.В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников."Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний", - говорится в сообщении.Ведомство проверит информацию о возможных новых утечках."Граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации, как в досудебном, так и в судебном порядке", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220518/vtb-1789217915.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия, яндекс, гибдд мвд рф, сдэк, билайн, авито, wildberries