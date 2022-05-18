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РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний - РИА Новости, 18.05.2022
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РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний
РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний - РИА Новости, 18.05.2022
РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний
Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:23
2022-05-18T17:23
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний, сообщает ведомство.В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников."Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний", - говорится в сообщении.Ведомство проверит информацию о возможных новых утечках."Граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации, как в досудебном, так и в судебном порядке", - уточнили в ведомстве.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия, яндекс, гибдд мвд рф, сдэк, билайн, авито, wildberries
17:23 18.05.2022
 
РКН заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний

Роскомнадзор заблокировал ресурс с персональными данными клиентов некоторых компаний

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний, сообщает ведомство.
В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников.
Стенд VTB - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
13:23
В ВТБ прокомментировали сообщения об утечках данных клиентов
"Роскомнадзор заблокировал ресурс, на котором размещались скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний", - говорится в сообщении.
Ведомство проверит информацию о возможных новых утечках.
"Граждане, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать от виновного лица соразмерной компенсации, как в досудебном, так и в судебном порядке", - уточнили в ведомстве.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
13:45
"Яндекс" опроверг информацию о новой утечке данных пользователей
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияПроисшествияЯндексГИБДД МВД РФСДЭКБилайнАвитоWildberries
 
 
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