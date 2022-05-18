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Почти вся наука Украины работает в интересах Запада, заявили в Совбезе - РИА Новости, 18.05.2022
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Почти вся наука Украины работает в интересах Запада, заявили в Совбезе
Почти вся наука Украины работает в интересах Запада, заявили в Совбезе - РИА Новости, 18.05.2022
Почти вся наука Украины работает в интересах Запада, заявили в Совбезе
Почти вся наука на Украине работает в интересах западных кураторов и по программам, одобренным США, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:34
2022-05-18T17:34
украина
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Почти вся наука на Украине работает в интересах западных кураторов и по программам, одобренным США, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Интересно и то, что на Украине, пожалуй, не осталось ни одного крупного научного учреждения, которое не получало бы круглые суммы от американцев и европейцев, проводя для них те или иные исследования", - сказал Венедиктов в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве."У Украины нет своих НИОКР, так как почти вся научная и исследовательская деятельность производится в интересах западных кураторов и по одобренным Вашингтоном программам", - добавил он.
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украина, москва, вашингтон (штат)
17:34 18.05.2022
 
Почти вся наука Украины работает в интересах Запада, заявили в Совбезе

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: почти вся наука Украины работает в интересах Запада

© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииПомощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Почти вся наука на Украине работает в интересах западных кураторов и по программам, одобренным США, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Интересно и то, что на Украине, пожалуй, не осталось ни одного крупного научного учреждения, которое не получало бы круглые суммы от американцев и европейцев, проводя для них те или иные исследования", - сказал Венедиктов в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве.
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"У Украины нет своих НИОКР, так как почти вся научная и исследовательская деятельность производится в интересах западных кураторов и по одобренным Вашингтоном программам", - добавил он.
 
УкраинаМоскваВашингтон (штат)
 
 
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