https://ria.ru/20220518/ukraina-1789295280.html

Почти вся наука Украины работает в интересах Запада, заявили в Совбезе

Почти вся наука Украины работает в интересах Запада, заявили в Совбезе - РИА Новости, 18.05.2022

Почти вся наука Украины работает в интересах Запада, заявили в Совбезе

Почти вся наука на Украине работает в интересах западных кураторов и по программам, одобренным США, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:34

2022-05-18T17:34

2022-05-18T17:34

украина

москва

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Почти вся наука на Украине работает в интересах западных кураторов и по программам, одобренным США, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Интересно и то, что на Украине, пожалуй, не осталось ни одного крупного научного учреждения, которое не получало бы круглые суммы от американцев и европейцев, проводя для них те или иные исследования", - сказал Венедиктов в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве."У Украины нет своих НИОКР, так как почти вся научная и исследовательская деятельность производится в интересах западных кураторов и по одобренным Вашингтоном программам", - добавил он.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789287024.html

украина

москва

вашингтон (штат)

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украина, москва, вашингтон (штат)