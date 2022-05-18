Свидетель рассказал следователям СК, как боевики "Азова" убили жителя ДНР
Свидетель рассказал следователям СК в Безыменном, как боевики "Азова" убили мирного жителя
Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное. Архивное фото
БЕЗЫМЕННОЕ, 18 мая – РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации получили в донецком поселке Безыменное свидетельские показания об убийстве мирного жителя боевиками украинского националистического полка "Азов" (против которых в РФ возбуждено уголовное дело), передает корреспондент РИА Новости.
"Стал свидетелем военного преступления батальона "Азов". При мне расстреляли парня. Ни за что, ни про что. Просто выстрелили в лоб… В отношении меня применялось физическое насилие, в плане того, что я не служу. Порвали мне паспорт моряка… Ударили прикладом в лоб", - рассказал свидетель военному следователю.
Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ, сообщалось во вторник на сайте Минюста РФ. По данным суда, с иском обратилась Генпрокуратура России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.