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Российские военные уничтожили украинскую понтонную переправу
Российские военные уничтожили украинскую понтонную переправу - РИА Новости, 18.05.2022
Российские военные уничтожили украинскую понтонную переправу
Российские военные уничтожили понтонную переправу, наведенную украинскими военными для форсирования реки Северский Донец, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:58
2022-05-18T10:58
2022-05-18T11:11
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили понтонную переправу, наведенную украинскими военными для форсирования реки Северский Донец, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена понтонная переправа, наведенная украинскими военными для форсирования реки Северский Донец", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:58 18.05.2022 (обновлено: 11:11 18.05.2022)
Российские военные уничтожили украинскую понтонную переправу
ВС России уничтожили украинскую понтонную переправу для форсирования Северского Донца