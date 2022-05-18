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Российские военные уничтожили украинскую понтонную переправу - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили украинскую понтонную переправу
Российские военные уничтожили украинскую понтонную переправу - РИА Новости, 18.05.2022
Российские военные уничтожили украинскую понтонную переправу
Российские военные уничтожили понтонную переправу, наведенную украинскими военными для форсирования реки Северский Донец, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:58
2022-05-18T11:11
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили понтонную переправу, наведенную украинскими военными для форсирования реки Северский Донец, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена понтонная переправа, наведенная украинскими военными для форсирования реки Северский Донец", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:58 18.05.2022 (обновлено: 11:11 18.05.2022)
 
Российские военные уничтожили украинскую понтонную переправу

ВС России уничтожили украинскую понтонную переправу для форсирования Северского Донца

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили понтонную переправу, наведенную украинскими военными для форсирования реки Северский Донец, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена понтонная переправа, наведенная украинскими военными для форсирования реки Северский Донец", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
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