https://ria.ru/20220518/ukraina-1789178046.html
Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления
Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления - РИА Новости, 18.05.2022
Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления
Российские военные уничтожили украинскую батарею 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:51
2022-05-18T10:51
2022-05-18T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_536ba1b92fc1e44bafd6f39f43677978.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую батарею 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное", - сказал Конашенков на брифинге в среду.Кроме того, в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена понтонная переправа, наведенная украинскими военными для форсирования реки Северский Донец, добавил он.
украина
россия
харьковская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_4ae09267c00c92714a60e524a5c6b659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, харьковская область, сша
10:51 18.05.2022 (обновлено: 10:57 18.05.2022)
Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления
Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления