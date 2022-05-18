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Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления

Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления - РИА Новости, 18.05.2022

Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления

Российские военные уничтожили украинскую батарею 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:51

2022-05-18T10:51

2022-05-18T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

харьковская область

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую батарею 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное", - сказал Конашенков на брифинге в среду.Кроме того, в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена понтонная переправа, наведенная украинскими военными для форсирования реки Северский Донец, добавил он.

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, харьковская область, сша