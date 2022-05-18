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Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления - РИА Новости, 18.05.2022
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Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления
Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления - РИА Новости, 18.05.2022
Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления
Российские военные уничтожили украинскую батарею 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:51
2022-05-18T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
харьковская область
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую батарею 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное", - сказал Конашенков на брифинге в среду.Кроме того, в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена понтонная переправа, наведенная украинскими военными для форсирования реки Северский Донец, добавил он.
украина
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, харьковская область, сша
10:51 18.05.2022 (обновлено: 10:57 18.05.2022)
 
Ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления

Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили 76 украинских пунктов управления

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую батарею 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное", - сказал Конашенков на брифинге в среду.
Кроме того, в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена понтонная переправа, наведенная украинскими военными для форсирования реки Северский Донец, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковХарьковская областьСША
 
 
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